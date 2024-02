Lautaro come Osimhen: prima rinnova e poi va via | Cuore nerazzurro distrutto in mille pezzi

Notizia shock, i tifosi sono rimasti impietriti. Lautaro Martinez come Osimhen: prima il rinnovo, poi l’addio

L’Inter allenata da Simone Inzaghi è una vera e propria macchina da guerra. I nerazzurri non perdono più una partita e guadagnano sempre più punti negli scontri diretti, che gli permettono di avvicinarsi al sogno Scudetto e al conseguimento della seconda stella.

Con la miglior difesa e il miglior attacco del campionato, sono attualmente primi in classifica con 60 punti conquistati in 23 partite, una in meno a causa dell’impegno della Supercoppa Italiana, disputata con il nuovo format ispirato a quello della Supercoppa Spagnola.

Grazie alla vittoria della competizione, ottenuta battendo il Napoli nei minuti di recupero del secondo tempo, la squadra di Zhang ha messo in cassaforte il primo trofeo stagionale, divenendo la prima società nella storia del calcio italiano a vincere 3 volte consecutivamente il torneo.

Il premio del miglior giocatore non poteva vincerlo chi ha sbloccato il risultato della partita, Lautaro Martinez, che sta vivendo a 26 anni, dopo la vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina, la sua miglior stagione in carriera, soprattutto dal punto di vista realizzativo.

Stagione da top

Attualmente il “Toro” è considerato uno dei migliori attaccanti dell’intero panorama mondiale. È il capocannoniere della Serie A con 19 gol in 21 partite disputate, ed è tra i più prolifici d’Europa con 22 gol e 5 assist in 30 partite giocate fra tutte le competizioni.

La fascia da capitano sul braccio non è lì per caso. È l’uomo simbolo dell’Inter, l’uomo dalle reti pesantissime, ma il digiuno da gol delle ultime gare sta preoccupando i tifosi, i quali credono che il suo calo di rendimento sia dovuto alle voci di rinnovo che circolano.

Chiamata da una big

Da settimane il suo agente Alejandro Camano e gli organi principali dell’Inter stanno discutendo in merito alla trattativa. Si vocifera ci sia una differenza di circa 2 milioni di euro, poichè l’attaccante argentino ne chiede 10 totali, più degli 8+ bonus offerti dalla società.

Al momento non sembra possa scattare l’allarme, poichè il contratto scade nel 2026, ma la non chiusura immediata desta preoccupazione ai tifosi, i quali vorrebbero evitare un caso simile a quello di Osimhen. L’attaccante nigeriano rinnoverebbe a cifre simili, ma è già stato dichiarata la sua cessione in estate. Se avvenisse la medesima situazione per la punta dell’Inter, la prima big europea che cercherebbe di strapparlo ai nerazzurri è il Manchester United di Ten Hag, che l’ha espressamente richiesto per alzare notevolmente il livello della rosa e puntare ad obiettivi più prestigiosi.