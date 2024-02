I Blancos insistono, la Juventus non vuole mollare | Ultima parola al giocatore: pessimo risveglio alla Continassa

Si profila un nuovo affare tra il Real Madrid e i bianconeri: scatta un allarme inatteso per Allegri e i tifosi.

Due rinforzi in estate e altrettanti durante la sessione invernale di calciomercato. Con questi piccoli ritocchi alla rosa della scorsa stagione la Juventus sta riuscendo a disputare una stagione superiore alle aspettative, almeno a quelle dichiarate la scorsa estate da dirigenza e allenatore.

Del resto la squadra di Allegri partiva da una base più che buona, quella che sul campo nello scorso campionato garantì il terzo posto nella classifica finale, alle spalle solo del Napoli, rivelatosi ben presto imprendibile per tutte le rivali, e della altrettanto sorprendente Lazio.

Durante la Serie A 2022-’23 Danilo e compagni riuscirono a dimostrarsi più forti del macigno psicologico della penalizzazione di 15 punti inflitta alla squadra a gennaio, revocata due mesi dopo e poi tornata nuovamente e definitivamente a gravare sulla marcia dei bianconeri a due giornate dalla fine del campionato, seppur ridotta a 10 punti, togliendo di fatto la Juventus dalla lotta per la zona Champions League.

La voglia di riscatto che ha animato il gruppo sta rendendo possibile un percorso sorprendente nella stagione in corso, a prescindere da quello che sarà la posizione finale che i bianconeri riusciranno a conseguire in un’annata che ha visto la squadra riuscire a trasformare in un vantaggio il danno della mancata partecipazione alle coppe europee.

La Juventus e il mercato “invisibile”: Allegri si gode i nuovi gioielli

Solo la prossima estate Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica della Juventus dalla scorsa estate, potrà realizzare i primi “colpi” della propria esperienza in bianconero, ma non va comunque sottolineata la portata di quanto la squadra mercato guidata dall’ex ds del Napoli è riuscita a confezionare nei mesi scorsi.

In attesa di giudicare il rendimento di Carlos Alcaraz e di Tiago Djalò, i due rinforzi arrivati alla Continassa a gennaio, per i quali il club è riuscito a garantire al minimo l’esborso economico, già dallo scorso agosto il pubblico dell’Allianz Stadium può ammirare le scorribande sulle fasce di Andrea Cambiaso e Timothy Weah, gli unici volti nuovi inseriti in organico per l’inizio della stagione.

Juventus, tutti pazzi per Cambiaso: arriva la richiesta che non ti aspetti

E se il figlio d’arte statunitense si sta rivelando utile, ma senza riuscire a imporsi come titolare come ci si sarebbe aspettati a inizio stagione, il “merito” è anche proprio di Cambiaso, uno che a limitarsi a correre sulla linea laterale non ci pensa neppure, facendo della duttilità tattica una delle proprie qualità principali, che gli hanno già permesso di trasformarsi in un uomo-mercato.

La prova arriva nientemeno dalla Spagna, dove si rincorrono le voci circa il gradimento del Real Madrid per l’ex esterno di Genoa e Bologna. Un riconoscimento inatteso per la crescita del giocatore, frutto anche del lavoro compiuto da Allegri. Lo stesso tecnico livornese avrebbe però già fatto arrivare alla società la richiesta di non sacrificare l’esterno nel prossimo mercato estivo. La differenza la farà l’ammontare dell’eventuale proposta, ma in vista del ritorno in Champions a Torino non vogliono privarsi almeno per il momento di un profilo destinato a entrare in pianta stabile anche nel giro della nazionale.