Orsolini scatenato, una grande squadra piomba sull’esterno | Dopo l’Europa punta lo Scudetto

L’esterno marchigiano sta facendo volare i rossoblù sul campo e sognare i tifosi: l’addio all’Emilia potrebbe però essere imminente.

Alla corsa ai posti che valgono la qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione è iscritto “ufficialmente” anche il Bologna. La squadra di Thiago Motta è la vera rivelazione della stagione ormai sotto le Due Torri si sogna in grande quello che sarebbe un risultato storico.

I rossoblù volano in particolare nelle partite disputate al Dall’Ara, ma sono riuscite a far tremare le grandi del campionato anche in trasferta, come testimoniato dai pareggi in casa di Inter, Juventus e Milan. I meriti, come sempre in questi casi, sono da suddividere tra i vari protagonisti dello staff tecnico e dirigenziale, oltre ovviamente che con i giocatori.

Perché se Motta si sta mostrando un allenatore moderno, oltre che preparato sul piano tattico e abile motivatore, non può essere trascurato l’apporto fornito dal responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, capace di ripetere l’ottimo lavoro fatto all’Atalanta, oltre che in precedenza al Chievo, e dal direttore sportivo Marco Di Vaio.

Il lavoro svolto da Thiago Motta va però al di là dei comunque sorprendenti risultati, perché il tecnico italo-brasiliano sta eccellendo anche nella gestione del gruppo. Paradigmatico in questo senso è il rendimento che sta avendo nelle ultime giornate Riccardo Orsolini, arma in più di un gruppo giovane e qualitativo, ma che ha bisogno anche dell’apporto dei giocatori più esperti.

Riccardo Orsolini trascina il Bologna e sogna Euro 2024

L’esterno marchigiano, che ha realizzato contro il Lecce la seconda marcatura multipla in questa stagione, dopo la tripletta all’Empoli di inizio campionato, aveva perso il posto da titolare a dicembre, ma si sta facendo trovare pronto quando Motta lo chiama in causa, anche a partita in corso.

In vista dell’arrivo dei campi asciutti il mix di velocità e tecnica dell’ex Atalanta potrà rivelarsi determinante per il raggiungimento degli obiettivi della squadra, ma pure di quelli dello stesso Orsolini, che punta con decisione a strappare la convocazione di Luciano Spalletti per l’Europeo della prossima estate.

Bologna, Orsolini uomo-mercato in estate: si fanno avanti due big della Serie A

Prima dell’eventuale viaggio in Germania, tuttavia, Orsolini potrebbe essere chiamato a discutere con il Bologna di un’eventuale cessione ad un top club. Al netto del rinnovo del contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027, firmato lo scorso agosto, a 27 anni per Orsolini potrebbe infatti essere arrivato il momento del salto di qualità.

Milan e Napoli, anche per motivi tattici legati ai moduli di gioco adottati, sono i due club italiani che si erano maggiormente interessati ad Orsolini nei mesi scorsi. In estate i contatti potrebbero riaccendersi, per un’eventuale asta che farebbe ricco il Bologna, impoverendolo però sul piano tecnico. L’eventuale qualificazione alla Champions League potrebbe però permettere ai rossoblù di cercare di resistere anche alla più classica delle offerte “indecenti”.