Dettagli definiti: è questo l’accordo con l’Inter | Nerazzurri su di giri per il nuovo acquisto

Inzaghi è contentissimo, l’accordo è stato finalmente raggiunto: la dirigenza nerazzurra chiude per il nuovo colpo

L’Inter di Simone Inzaghi non ha intenzione di fermarsi. Grazie all’incredibile vittoria allo Stadio Olimpico contro la Roma di Daniele De Rossi per 4-2, con le reti di Acerbi, Thuram, autogol di Angelino e Bastoni, conferma sempre più il primo posto.

Una vera e propria macchina da guerra, con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Attualmente è in prima posizione in classifica con 60 punti conquistati, ottenuti tramite 19 vittorie, 3 pareggi ed 1 sconfitta in 23 partite, una in meno da calendario per l’impegno Supercoppa.

Il trofeo, disputato secondo il nuovo format che segue quello della Supercoppa Spagnola, si è giocato in Arabia Saudita, precisamente a Riyahd. Una partita molto equilibrata, che è stata sbloccata nei minuti finali, precisamente al 94esimo, con rete di Lautaro Martinez.

Il match, terminato per 1-0, è stata una serata storica per l’Inter. La squadra di Zhang è divenuta la prima nella storia della competizione a vincerla per 3 volte consecutive, mentre Simone Inzaghi è diventato l’allenatore più vincente nella storia della competizione con 5 successi.

Rinascita

Nonostante in campo ci vadano i calciatori, guidati dall’allenatore e dallo staff, un ruolo primario nella rinascita nerazzurra lo hanno i dirigenti. Con il cambio di presidenza nel 2018, l’Inter, tramite un progetto con obiettivi ben mirati, è riuscita a tornare nel giro di pochi anni ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Sono stati in grado di ricostruire una rosa da zero, con molti parametri zero ma valorizzando al massimo i calciatori acquisiti, divenendo ad oggi uno degli organici più forti dell’intero panorama europeo; non casualmente hanno raggiunto la finale della scorsa edizione di Champions League.

Nuovo innesto

Alla lunga lista dei calciatori acquisiti gratuitamente, si aggiungerà un altro profilo in estate. Oramai non sembrano esserci più dubbi: nonostante il corteggiamento nella scorsa estate da parte del Milan, l’Inter ha chiuso definitivamente per l’acquisizione del bomber iraniano Mehdi Taremi.

L’attuale attaccante del Porto che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, ha finalmente raggiunto l’intesa con i nerazzurri per un contratto di due anni, con l’inclusione di una clausola di prolungamento per un ulteriore anno a 3 milioni di euro netti a stagione. Il classe 1992 ha già prenotato le visite mediche con il club, dunque l’operazione può dichiararsi conclusa; colpo da maestro della dirigenza nerazzarrua, che permetterà ad Inzaghi di avere a disposizione un’altra punta di caratura internazionale.