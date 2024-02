“Se arriva lui significa addio”: Bennacer, valigie pronte a fine campionato | Lo rimpiazzano con una stella

Il sostituto è già stato trovato. Se arriva lui, le valigie sono già pronte: Bennacer vicino all’addio a fine campionato

Stefano Pioli sta finalmente ritrovando i suoi giocatori chiave che ha perso per infortunio durante la stagione. La problematica infortuni è la causa del rendimento non lineare del Milan: secondo i dati, i rossoneri hanno collezionato 33 infortuni, di cui 26 di natura muscolare e 7 lesioni.

A febbraio, il Milan è fuori dalla Coppa Italia, è uscito dalla Champions League ai gironi piazzandosi terzo ed è, nel caso l’Inter vincesse la partita da recuperare a causa dell’impegno Supercoppa, a -13 dal primo posto, dicendo quasi addio al sogno della seconda stella.

La miglior conclusione della stagione sarebbe quantomeno piazzarsi secondi in classifica, ed andare quanto più lontano possibile in Europa League, che li vede per ora affrontare il Rennes ai sedicesimi di finale della competizione.

Il giocatore più importante ritrovato, che è colui che fa girare il centrocampo del Diavolo è Ismael Bennacer. L’ex vincitore della Coppa d’Africa come miglior giocatore del torneo si infortunò nell’andata del derby della madonnina in Champions League, rientrando dopo più di 6 mesi.

Continuità

Il classe 1997, quando non c’è, fa inevitabilmente sentire la sua mancanza. È stato uno dei protagonisti della cavalcata rossonera della stagione 2021-2022, e, statistiche alla mano, è migliorato anno dopo anno, motivo per il quale ha rinnovato la passata stagione firmando un quadriennale.

L’algerino è notevolmente migliorato nella doppia fase. È molto più presente in zona gol e sempre più incisivo come regista del Milan, ma la sua grandissima pecca è la facilità di predisposizione agli infortuni.

Se arriva significa addio a bennacer — Laghi (@IlLaghi) January 24, 2024

Addio a fine stagione

Bennacer da quando è al Milan, ha saltato un totale di 67 partite. Escludendo l’operazione al ginocchio nel derby europeo, è stato fuori per infortuni di natura muscolare. Ciò non dà garanzia e per tal motivo i tifosi rossoneri credono che a fine anno verrà rimpiazzato, dato il sondaggio nel calciomercato invernale per un nuovo centrocampista.

Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista sportivo di DAZN, il Milan avrebbe fatto un tentativo per Javier Guerra Moreno, conosciuto come Javi Moreno. Il Valencia però ha rimandato la trattativa al termine della stagione per non privarsi a campionato in corso del classe 2003, che ha segnato 4 gol nel campionato della Liga ed è stabilmente titolare nell’Els Che“.