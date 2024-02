‘Li prendono entrambi’: clamoroso Napoli, maxi offerta da 220 milioni | Il presidente si strofina gli occhi

In casa azzurra si profila un mercato rivoluzionario: società al lavoro per mantenere la rosa competitiva ad altissimi livelli.

Otto mesi dopo la festa scudetto successiva alla consegna della Coppa nelle mani di capitan Giovanni Di Lorenzo, in casa Napoli l’intento di tutte le componenti è quello di dimostrare che la trionfale stagione vissuta sotto la guida di Luciano Spalletti non resterà un exploit isolato.

Almeno per quest’anno la lotta per lo scudetto si è tuttavia rivelata off limits per la squadra del presidente De Laurentiis, che tra qualche scelta sbagliata e la crescita delle avversarie non è mai riuscita a dimostrarsi competitiva per i primi posti ed anzi si trova costretta a vivere una stagione di rincorsa.

La qualificazione alla prossima Champions League si è allora trasformata da obiettivo minimo per una squadra che era reduce da un campionato dominato dall’inizio alla fine e dal sogno di spingersi molto avanti anche in Europa, a massimo obiettivo raggiungibile, ma tutt’altro che scontato.

La precoce eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Frosinone prima e l’amara sconfitta subita contro l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana dopo impediranno con ogni probabilità agli azzurri di sollevare un trofeo nella stagione in corso, ma se il compito di Walter Mazzarri e dei giocatori è quello di salvare il salvabile in campionato e in Champions, in società si guarda già avanti.

Napoli-Osimhen, addio scritto: la cifra è già decisa

Del resto da qualche settimana è ormai certo che al centro dell’attacco del Napoli a partire dal prossimo luglio ci sarà un altro attaccante. L’addio di Victor Osimhen è infatti sicuro, dopo che alle parole del centravanti nigeriano, pronunciate durante la Coppa d’Africa dal ritiro della Nigeria, si sono aggiunte quelle dello stesso De Laurentiis.

Il rinnovo del contratto di Osimhen fino al 2026 con super clausola rescissoria da 120 milioni di euro si è quindi rivelata la classica mossa strategica per evitare che il capocannoniere dello scorso campionato lasciasse il Napoli a scudetto appena conquistato. Il tesoretto che la società avrà a disposizione per individuare l’erede sarà notevole, ma non garantisce di per sé che l’attacco azzurro non verrà indebolito.

Il PSG punta Napoli: si profila una doppia, clamorosa proposta

La cessione di Osimhen potrebbe quindi essere la seconda rinuncia eccellente compiuta dalla società dopo quella di Kim min-jae, il pilastro della difesa approdato al Bayern Monaco la scorsa estate. I tifosi si augurano che sia anche l’ultima, ma al contempo tremano per il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano infatti non ha ancora rinnovato il contratto e piace a tanti top club europei.

Il rumor più ricorrente arriva dalla Francia. Il PSG sarebbe infatti pronto a puntare su entrambi i gioielli di casa Napoli. Dopo una stagione di transizione, la prima sotto la guida di Luis Enrique, il presidente Al Khelaifi sarebbe deciso a tornare ad investire e la coppia Osimhen-Kvara potrebbe essere quella giusta. Qualora a De Laurentiis venisse recapitata una clamorosa proposta complessiva da 220 milioni, con il cartellino del georgiano valutato 100, sarebbe difficile dire di no. Quasi come, per i tifosi, non sognare in grande sul mercato con un budget simile…