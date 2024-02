Da alfiere di Inzaghi all’addio al calcio | Ultima squadra a soli 30 anni: ecco come si è ridotto

La storia incredibile del giocatore che avrebbe potuto conquistare il mondo e invece dovrà accontentarsi di tutt’altro palcoscenico.

Non proprio una meteora ma poco ci manca. Descrivere il percorso di un calciatore che ha vestito le maglie di Villareal, Milan e Lazio, giusto per citare tempi più recenti, può essere assai sorprendente. In Spagna è arrivata la consacrazione e furono proprio i rossoneri a portarlo in Italia per affidargli la responsabilità di non far passare niente e nessuno.

Il resto è storia, con il campo che ha emesso il suo verdetto. In Italia il difensore non è riuscito ad esprimersi agli stessi livelli di quando era in Spagna. Nell’ultimo anno italiano fu allenato da Simone Inzaghi alla Lazio, prima che il tecnico facesse quell’ulteriore step di crescita che si chiama Inter.

La vita del calciatore sa essere assai crudele quando si avvicina il momento del ritiro. Per quelle che erano state le aspettative attorno al giocatore, in tanti si sarebbero goduti un finale un po’ diverso. Poi è arrivata questa chiamata davvero particolare, alla quale si può rispondere con altrettanta leggerezza.

Ora a 33 anni il tempo delle promesse è finito. Meglio iniziare con il sorriso questa nuova avventura e non porsi troppe domande su cosa sarebbe potuto essere. La parabola del calciatore sta per finire qui.

Come l’Arabia?

Non stiamo parlando delle stesse cifre da capogiro ma esiste una competizione, probabilmente più goliardica di qualsiasi altro campionato di calcio, che sta attraendo giocatori e tifosi da ogni parte del mondo.

Il motivo del successo sta nei nomi di chi l’ha creata e probabilmente nell’originalità dell’idea. Stiamo parlando della King’s League di Gerard Piqué e dello streamer Ibai Llanos. Tra le stelle che hanno già detto sì ci sono calciatori che hanno accolto con piacere l’invito.

Aguero chiama e Musacchio risponde

L’ex difensore di Villareal, Milan e Lazio Mateo Musacchio ha deciso di concludere la sua carriera da calciatore nella maniera più social. La King’s League lo attende. Sarà un calciatore del Kunisports, la squadra dell’ex attaccante del Manchester City Aguero.

Il torneo di calcio a 7 ideato da Piqué e Llanos, dopo aver accolto altre stelle come Ronaldinho e il Chicharito Hernandez, ha scelto Musacchio per la sua esperienza. La sua nuova squadra ha soltanto 1 punto in classifica e dovrà darsi da fare per risollevarsi. Il prossimo match in calendario sarà quello contro i Sayans terzi in classifica.