“Fino a 50 anni”: Formula 1, il pluricampione svela i suoi piani | La carriera è ancora lunga

Il Mondiale 2024 è alle porte, ma nel Circus tiene banco il mercato piloti: un annuncio a sorpresa scatena l’entusiasmo tra gli appassionati.

L’inizio della stagione 2024 dei motori è sempre più vicino. O meglio, per la MotoGP il via è già avvenuto grazie alla prima delle due sessioni di test ufficiali, la seconda dei quali programmata sul circuito di Losail, dove il 2 marzo si aprirà il Mondiale numero 76 della storia.

Dopo la consueta due giorni dedicata allo shakedown, ovvero ai test riservati agli esordienti, dall’1 al 3 febbraio, appena tre giorni più tardi, martedì 6, ha preso il via la prima sessione di test, svoltasi in Malesia, a Sepang, fino a giovedì 8. Lunedì 19 e martedì 20 si andrà invece tutti in Qatar per una vera e propria anteprima di stagione.

Ben diverso è lo scenario che riguarda la Formula 1. In questo caso per gli appassionati ci sarà da pazientare, non solo perché il Mondiale si aprirà il 9 marzo in Bahrain, ma perché ci sarà appena una finestra dedicata ai test ufficiali, che si svolgeranno proprio laddove si aprirà la stagione, ovvero sul circuito di Sakhir, dal 21 al 23 febbraio.

Appena tre giorni non rappresentano certo un lasso di tempo sufficiente per addetti ai lavori, tecnici e ingegneri per farsi un’idea precisa sui rapporti di forza che caratterizzeranno il prossimo Mondiale, nel quale però il ruolo del favorito non potrà che spettare ancora a Max Verstappen, già reduce da tre titoli iridati consecutivi, gli ultimi due ottenuti dominando il campionato.

F1, con Hamilton in Ferrari possibile effetto domino nel mercato piloti

Del resto va anche detto che nelle ultime settimane l’attenzione all’interno del Circus della Formula 1 è stata assorbita da ben altre notizie rispetto all’attualità agonistica. Il riferimento è ovviamente al “ciclone Hamilton” e alla notizia dell’approdo del sette volte campione del mondo alla Ferrari a partire dalla stagione 2025 al posto di Carlos Sainz per fare coppia con Charles Leclerc.

Se per la MotoGP il mercato piloti si è sviluppato di fatto nelle settimane immediatamente successive alla fine della stagione 2023, con il passaggio di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati a prendersi la scena, per le quattro ruote si è dovuti attendere proprio la clamorosa decisione assunta da Hamilton per scaldare uno scenario fino a quel momento piuttosto bloccato.

Mercedes, il dopo Hamilton è già partito: si pensa a un altro campione del mondo

La svolta nella carriera del Leone di Stevenage ha comprensibilmente spiazzato i vertici della Mercedes e può dare il via ad un effetto domino dalle conseguenze imprevedibili e in grado di coinvolgere diverse scuderie e piloti di primissimo piano. Compreso Fernando Alonso. Lo spagnolo, 43 anni da compiere a luglio, ha infatti confessato di sentirsi in gran forma, al punto da essere tentato di continuare a correre per ancora diverse stagioni.

A margine della presentazione della nuova Aston Martin Alonso non ha chiuso ad un eventuale approdo alla Mercedes: “Con le giuste motivazioni si può anche correre fino a 48, 49 o magari 50 anni”. L’unica controindicazione sarebbe per… la vita privata: “La Formula 1 richiede una dedizione totale, ma con questo calendario non so per quanto potrò andare avanti. Potrei anche smettere a fine stagione, ma se andrò avanti concederò la priorità all’Aston Martin. Poi se altre scuderie saranno attirate da me, vedremo”… Tanto basta per far immaginare agli appassionati un 2025 da sogno…