Clamoroso Sinner, l’acerrimo rivale fa un passo indietro | Può diventare il numero uno

Continua la scalata del campione altoatesino. Ecco qual è stato lo step decisivo per mettere la freccia e superare il rivale.

C’è ancora tanto da fare e da migliorare nella testa di Jannik Sinner. Il recente successo agli Australian Open è già un ricordo, l’attualità si chiama ATP di Rotterdam e la voglia di confermarsi ad alti livelli è tanta, quasi un’ossessione.

I campioni sono così. Non importa ciò che hai fatto o dimostrato in campo, la prossima sfida è sempre quella più importante. E allora meglio tornare a concentrarsi su ciò che il campioncino sa fare meglio. In Olanda Sinner ha già battuto Van de Zandschulp (vi ricorda qualcosa il suo nome?) e sfiderà Monfils nel prossimo turno.

L’italiano continua la scalata nel ranking e cresce di pari passo la sua convinzione di poter ambire al massimo traguardo possibile. Sarà fondamentale dosare al meglio le energie fisiche e mentali per arrivare tirati a lucido nel momento clou del torneo.

Intanto tra i rivali la strategia sembra essere un tantino diversa da quella del fresco vincitore degli Australian Open. Fare un passo indietro adesso può essere molto pericoloso, a meno che non ci sia qualcosa di importante sotto.

Questione di priorità

Chi sarà l’erede di Novak Djokovic? Difficile dirlo adesso, specialmente con il serbo ancora a questi livelli ma il futuro è nelle mani di due campioni che conosciamo bene. Stiamo parlando di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Una rivalità sana e i successi dell’uno che spingono l’altro a migliorarsi giorno dopo giorno. Intanto però l’ultima scelta dello spagnolo avrebbe fatto davvero discutere. Questione di priorità. Qualcuno ha lanciato la sfida.

Un rivale in meno per la gloria

Lo spagnolo è tornato e agli Argentina Open dovrà difendere il titolo ottenuto soltanto un anno fa. Le sue dichiarazioni però portano già in avanti le lancette del tempo. “Se devo scegliere, quest’anno preferisco vincere l’oro olimpico piuttosto che il Roland Garros“. Un “proposito” che fa felice Sinner, il quale potrebbe addirittura avanzare in classifica rispetto alla posizione attuale vincendo proprio l’Open lasciato “scoperto” da Alcaraz.

Il numero due al mondo ha ammesso come Djokovic e Sinner siano i rivali più temibili ma allo stesso tempo non sente il dovere di arrivare prima di loro nel prossimo Open di Francia. Queste parole saranno arrivate sicuramente al serbo e all’italiano, con quest’ultimo che farà di tutto per non lasciare nemmeno le briciole agli avversari. Questione di mentalità.