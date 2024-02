MotoGP, tifosi spaventati dall’annuncio: ‘Quasi quasi mi ritiro’ | Il giovane campione vicinissimo al crollo

Le parole del motociclista non possono far altro che preoccupare il paddock. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Gli amanti delle moto avranno un sussulto. Non ci sarà motivo di alzarsi dal divano, come dice un noto telecronista che ha commentato molte imprese ma bisognerà capire perché sarà necessario sedersi. La delusione è tanta per una carriera che si è fermata a poche curve dal traguardo.

Non molti sportivi possono dire di aver coronato il proprio sogno. Nel caso del giovane pilota quella parola non solo ha tenuto tutti col fiato sospeso ma si è tramutata troppo velocemente in realtà.

Non serve altro che aspettare le nuove dichiarazioni del diretto interessato per capire quali siano le sue intenzioni e i suoi pensieri a riguardo. Non si tratterebbe di una sconfitta ma di qualcosa di molto simile. Spesso non sappiamo cosa frulla per la testa di questi campioni quando non sono in pista.

Ascoltare il proprio corpo, cercare un canale di comunicazione stabile ed efficace con la propria mente. Quale strada seguire? La risposta non può essere uguale per tutti ed è per questo che a volte capita di sentire notizie davvero inaspettate ed imprevedibili.

Pensieri pericolosi

Campione del mondo nel 2017 e nel 2020. Nell’immaginario collettivo soltanto gioie e successi, senza mai dubitare della propria condizione. E invece qualcosa non è andato come avrebbe voluto.

Ecco perché il percorso del pilota Joan Mir è stato fin qui sorprendente non solo per quanto concerne i trionfi in gara e le successive feste sul podio con lo champagne.

Opzione ritiro, cosa c’è di vero

La Gazzetta dello Sport definisce la carriera del motociclista spagnolo come “un ottovolante di emozioni” e non potrebbe essere altrimenti. Il titolo a sorpresa nel 2020, un terzo posto mondiale nel 2021 e qualche infortunio di troppo che ha frenato la corsa di quello che in tanti hanno definito troppo presto come predestinato.

Infine l’anno 2023, il più complicato. Secondo la rosea lo spagnolo avrebbe pensato più volte al ritiro. A soli 26 anni un passo decisamente azzardato, come gli gridano i suoi tifosi. “Se lo facessi, so che me ne pentirei in futuro” ha dichiarato Joan in un’intervista. Anche grazie all’aiuto di uno psicologo ora il peggio sembra essere passato, con quella stessa euforia di chi ha appena compiuto un grande sorpasso e sfreccia verso il rettilineo.