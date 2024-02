“Il difensore ha firmato”: Milan, la gioia è incontrollabile | I rossoneri non badano a spese

Il colpo di mercato è ufficiale. Arriva un grande rinforzo per la squadra rossonera, sempre più determinata a conquistare un posto Champions.

Il big match di campionato che vede contrapposte Napoli e Milan ha il sapore di una finale per 3° e 4° posto. Le aspettative di inizio stagione erano sicuramente diverse da quelle che stanno accompagnando adesso il cammino degli uomini di Pioli e Mazzarri.

Della crisi del Napoli abbiamo detto. In casa rossonera si riparte con la concreta possibilità di blindare un posto in Champions League, approfittando della sconfitta della Roma all’Olimpico contro la capolista l’Inter e aspettando i risultati delle altre.

Sul fronte mercato c’è un po’ di ansia per quanto riguarda il rinnovo di Maignan. Il popolo rossonero si aspetta un nuovo atto d’amore da parte del giocatore ma non sarà facile trattare con il suo entourage. Il francese sa di essere decisivo in questa squadra e chiederà il massimo dalla contrattazione.

Intanto però il difensore ha firmato e questa è una notizia che fa felice soprattutto il tecnico Stefano Pioli. La questione infortuni infatti non era ancora stata risolta del tutto ma con un nuovo innesto si può guardare al futuro con entusiasmo e fiducia.

Stop al problema della difesa

Il tecnico rossonero ha spesso fatto la conta degli infortunati in questa stagione, ritrovandosi a poche ore da una partita importante con qualche problema di troppo. Chi è subentrato ha fatto del suo meglio ma si è vista la differenza tra titolari e seconde linee.

Ecco perché il club di Via Aldo Rossi ha deciso di puntare forte sul giocatore, preparandolo di fatto a quelle che saranno le sfide di domani. Indossare la maglia rossonera significa accettare grandi responsabilità in campo e fuori.

Ufficiale, firma il contratto con il Milan

Non sappiamo ancora cosa gli riserverà il futuro ma le premesse sono davvero ottime. Come comunicato dal club rossonero infatti il difensore dell’U17 Mattia Cappelletti ha firmato il suo primo contratto da professionista. Su X il calciatore appare sorridente al momento della firma.

✍️ Mattia Cappelletti, classe 2007, difensore dell’U17 rossonera, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo lega al Club fino al 2026.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/ctlJqCgcAn — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) February 9, 2024

L’accordo durerà fino al 2026, con la speranza che la crescita del giocatore possa arrivare a livelli talmente alti da meritare la chance con i grandi. Se lo augurano il Milan e i suoi tifosi, sempre alla ricerca di un calciatore di cui innamorarsi.