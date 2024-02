Sembrava tutto fatto: allarme Inter, sfuma il colpo dell’estate | Marotta fa un buco nell’acqua

I nerazzurri possono perdere il calciatore. L’accordo sembrava essere soltanto una formalità e invece è arrivato l’inserimento del club.

L’Inter che ha sbancato l’Olimpico di Roma dopo un pirotecnico 4-2 può godersi il primato in campionato. In attesa della gara tra Udinese e Juventus i nerazzurri si trovano a +7 sui rivali e meditano un piano di fuga, considerato che dovranno anche recuperare la gara che ha fatto spazio alla Supercoppa italiana in Arabia Saudita.

La dirigenza interista, soddisfatta per i miglioramenti e soprattutto i risultati in campo, lavora sul mercato e non si nasconde. La strategia che porta ai parametri zero più interessanti del panorama internazionale sta funzionando e allora la domanda sorge spontanea. Perché fermarsi?

Rispetto ad altre big infatti l’Inter è riuscita a contenere i costi mantenendo molto alta la competitività. L’unica sbavatura della stagione sembra essere l’eliminazione precoce dalla Coppa Italia per mano di un ottimo Bologna. Tuttavia l’obiettivo è lo scudetto. Lo sanno tutti.

Quello che sarebbe dovuto essere il colpo dell’estate adesso però è di nuovo a rischio. Che cosa non ha funzionato e soprattutto l’Inter è ancora in tempo per concludere positivamente questo tipo di trattativa?

Il giocatore in pugno

L’Inter si è già mossa in vista della prossima stagione e ha praticamente bloccato due calciatori di livello internazionale. Si tratta di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Se per il centrocampista in forza al Napoli la strada verso le visite mediche sembra essere spianata, l’attaccante del Porto sta vivendo con agitazione le ultime ore.

Cosa è successo allora nelle ultime ore? L’indiscrezione arriva dalla Turchia e spaventa la dirigenza interista. I nerazzurri si sentono avanti rispetto alla concorrenza sul giocatore ma tutto è possibile. Anche l’ad sport Beppe Marotta adesso trema.

Il club prova a beffare l’Inter

Secondo il quotidiano Fotomac il Fenerbahce avrebbe provato un’azione di disturbo nei confronti dell’Inter per assicurarsi il calciatore che lascerà il Porto a fine stagione. Tuttavia l’accordo con i nerazzurri non sembra essere in discussione. L’iraniano avrebbe già detto sì all’Inter per i prossimi due anni con l’opzione per una terza stagione insieme.

Proprio qualche giorno fa il ds dell’Inter Piero Ausilio aveva confermato le trattative in stato avanzato per Zielinski e Taremi, molto vicini al nerazzurro in vista della prossima stagione. Quando arrivano certe dichiarazioni significa che tutto sta procedendo nella corretta direzione. I tifosi nerazzurri non vedono l’ora del giorno della presentazione ufficiale.