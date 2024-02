“Annunciamo la sua firma”: Fiorentina, tutto fatto per l’ultimo acquisto | Italiano vuole la Champions

Viola impegnati tra campionato, Coppa Italia e Conference League: per il tecnico arriva un rinforzo inatteso.

Atalanta, Fiorentina e Lazio. In rigoroso ordine alfabetico. Sono queste le tre squadre del calcio italiano che saranno chiamate a giocare il maggior numero di partite nella seconda parte di stagione, trattandosi delle uniche ancora in corsa su tre fronti.

Neppure la super Inter capolista della Serie A e decisa ad andare anche quest’anno il più avanti possibile in Champions League può infatti vantare questo “privilegio”, essendo stata inaspettatamente eliminata dalla Coppa Italia contro il Bologna già a livello di ottavi di finale.

La squadra di Inzaghi ha peraltro colmato il relativo “vuoto” di impegni con le due partite giocate a gennaio in Supercoppa Italiana, trofeo messo in bacheca dai nerazzurri per il terzo anno consecutivo. Quanto alle tre “regine”, invece, la quantità di impegni che le attenderanno fino a maggio dipenderà ovviamente dalle rispettive fortune in Europa.

Atalanta e Fiorentina, impegnate in Europa League e Conference League, sembrano puntare con decisione ad andare il più avanti possibile nelle competizioni che le hanno finora viste brillanti protagoniste, senza però perdere di vista l’accesissima corsa al quarto posto in campionato, che coinvolge anche la stessa Lazio.

Fiorentina in corsa su tre fronti: Italiano insoddisfatto del mercato

Le operazioni effettuate durante il mercato di gennaio non sono però sempre state direttamente proporzionali al numero di impegni che attendono le squadre di Gasperini e Italiano. Se però in casa Atalanta l’arrivo del difensore Isak Hien ha soddisfatto le esigenze tecniche della rosa, non altrettanto si può dire per i toscani.

Vincenzo Italiano ha accolto Davide Faraoni e Andrea Belotti, rinforzi di esperienza per la fascia destra della difesa e per l’attacco, ma non è stato accontentato alla voce esterni d’attacco, il ruolo più scoperto nell’organico dei gigliati almeno alla luce dell’impianto di gioco utilizzato dall’ex allenatore dello Spezia. Non resta quindi che sfruttare il materiale a disposizione e magari affidarsi ai giovani.

Colpo Fiorentina, arriva un talento dalla Francia

Proprio a quest’ultima voce il mercato della Fiorentina ha fatto registrare un nuovo arrivo inaspettato qualche giorno dopo la chiusura ufficiale delle liste. Il club ha infatti comunicato l’acquisto di Edwin Ody, giovanissimo attaccante francese classe 2008, prelevato dai francesi del CS Brétigny, club della quinta serie del calcio francese.

Il giocatore non sarà ovviamente subito una pedina utile per Vincenzo Italiano, alla luce della sua età, ma andrà a rinforzare il settore giovanile della Fiorentina, che in quanto a giovani talenti ha già dimostrato di saperci fare, come conferma l’ascesa di Michael Kayode, difensore esterno prodotto del vivaio e diventato un punto fermo in stagione dopo aver vinto da protagonista l’Europeo Under 19 con l’Italia disputato la scorsa estate, segnando la rete decisiva nella finale contro il Portogallo.