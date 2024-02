‘Già ci siamo pentiti’: rammarico in casa Napoli | Era il giocatore che serviva a Mazzarri

Il Napoli ci ripensa e si pente della scelta: Il giocatore ceduto nel mercato invernale avrebbe fatto comodo a Mazzarri

Il Napoli di Walter Mazzarri non riesce ad invertire la rotta ed uscire da questo momento buio che li pervade da inizio campionato. Era prevedibile che la squadra campione d’Italia non si ripetesse, ma era impossibile da pronosticare questo rendimento, incredibilmente sotto le aspettative.

La squadra partenopea occupa momentaneamente la nona posizione in classifica, con soli 35 punti ottenuti in 23 giornate disputate. Una squadra che è l’esatto opposto di quella della passata stagione, sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista caratteriale.

Elementi dei quali si è potuto avere dimostrazione nella partita giocata domenica 11 febbraio a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli, che grazie alla vittoria per 1-0 con gol di Theo Hernandez, conferma sempre più il terzo posto in classifica.

Un match, che oltre i punti persi, sottolinea la grandissima difficoltà che ha la squadra di Mazzarri nel segnare fuori casa. Dati alla mano, è esattamente dal 26 novembre che il Napoli non segna in trasferta, dall’1-2 in casa dell’Atalanta, partita d’esordio di Mazzarri, subentrato a Garcia.

Il mercato

Neanche i cambiamenti attuati nel mercato invernale, terminato lo scorso 1 febbraio, sono riusciti a risollevare le sorti partenopee. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva garantito l’investimento di un’importante cifra per il mercato invernale e così è stato.

Ha acquistato dall’Hellas Verona Cyril Ngonge per 18 milioni di euro, Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana per 3 milioni di euro e, in prestito con diritto di riscatto, due calciatori dalla Premier League: Hamed Junior Traorè e Leander Dendoncker.

Rimpianto

Così come ha acquisito nuovi profili per rafforzare la rosa, ne ha ceduti altri per sfoltirla. Ha ceduto al Lipsia, in Bundesliga, Elijf Elmas per 24 milioni di euro ed ha ceduto in prestito Alessio Zerbin, Alessandro Zanoli e Gianluca Gaetano.

Tra tutti, chi sta rendendo al meglio con la nuova maglia è proprio Gaetano, che vestiva dal 2015 la maglia azzurra. Il centrocampista classe 2000 sta sfornando delle ottime prestazioni nel Cagliari di Claudio Ranieri, collezionando in stagione un gol ogni 136 minuti giocati. Per il Napoli di Mazzarri potrebbe rappresentare un rimpianto, proprio perchè il centrocampo è la zona di campo più delicata attualmente, con Lobotka ed Anguissa non in splendida forma e Zielinski che è oramai ad un passo per firmare con l’Inter di Simone Inzaghi.