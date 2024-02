Allarme Sinner, la stella del tennis rischia la posizione | Cosa succede in classifica

Agitazione per Sinner. Occhio al punteggio: la stella del tennis italiano rischia carissimo. Cosa succede in classifica

Per ironia della sorte, la stella italiana del tennis, Jannik Sinner esordirà nel torneo degli ATP 500 contro Botic Van de Zandschulp, lo stesso avversario con il quale debuttò a Melbourne durante la competizione degli Australian Open, vinta in finale contro Medvedev.

Un trionfo storico, considerando che è stato il primo italiano a qualificarsi alla finale della competizione e conseguentemente il primo a vincerla. Prima di approdarci ha battuto Djokovic, terminando il suo record di imbattibilità e successivamente ha battuto il russo, con una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2.

Un deja-vù curioso quello che si terrà a Rotterdam e che lascia ben sperare per la vittoria della competizione, tenendo soprattutto conto che appena 12 mesi fa Sinner arrivò fino in fondo, perdendo contro Medvedev, assente quest’anno a causa di un infortunio.

Sarà l’unico torneo che Sinner giocherà a febbraio, dopo aver dato forfeit per Marsiglia per riposare ed allenarsi al meglio con il suo staff. In Olanda si presenterà come testa di serie numero 1 per la sua posizione migliore nel ranking rispetto Rublev, che è il numero 2 del tabellone.

Il tabellone

Guardando attentamente il tabellone, possiamo ipotizzare il cammino dell’altoatesino. Potenzialmente potremmo assistere ad uno scontro con Gael Monfils nel secondo turno, ai quarti contro Bublik, mentre in semifinale potrebbe esserci un rematch con Tallon Griekspoor, come lo scorso anno o una potenziale sfida contro Hurkacz.

Dall’altra parte del tabellone ci saranno Rublev, Rune, De Minaur e Dimitrov, che avrà da disputare il primo match contro un altro italiano, Lorenzo Sonego. Al terzo italiano, Lorenzo Musetti, è toccato Tallon Griekspoor, arrivato in semifinale lo scorso anno.

Tutto o nulla

I primi tre del ranking, Djokovic, Medvedev e Alcaraz non ci saranno nel torneo, quindi Sinner è dichiarato tra i favoriti per la competizione. Vincerla però, non significherebbe unicamente aggiungere un altro importantissimo titolo in bacheca a soli 22 anni, ma scalare di posizione nel ranking.

Nel caso vincesse il torneo l’altoatesino scavalcherebbe in classifica il russo, posizionandosi tra i primi 3 nel ranking mondiale. Oltre ad essere un grande traguardo, diventerebbe un record vero e proprio, poichè sarebbe l’unico italiano nella storia a raggiungere le prime tre posizioni in classifica nel ranking. Un’occasione enorme, da non perdere a tutti i costi.