Lukaku, ecco perché non segna più: “Gli serve un altro allenatore” | La verità ha distrutto i giallorossi

I giallorossi sono scossi dalle sue dichiarazioni: Lukaku ha bisogno di un altro allenatore per terminare il suo digiuno da gol

Dopo la vittoria nella Supercoppa Italiana in finale contor il Napoli, l’Inter aveva 3 gare fondamentali da affrontare, i cui risultati avrebbero dato una svolta importante al campionato. Il trittico rappresentato da Fiorentina, Juventus e Roma rischiava di frenare i nerazzurri, ma così non è stato.

Da queste difficilissime partite ne sono usciti ancor più forti di prima. A Firenze è arrivata una vittoria, a San Siro è stata battuta la diretta concorrente per lo scudetto, ossia la Juventus di Massimiliano Allegri e neanche la Roma all’Olimpico è stata in grado di fermarli.

Una vittoria per nulla scontata considerando il buonissimo momento da cui veniva la Roma, grazie al neo allenatore Daniele De Rossi, che è stato in grado di risollevare l’ambiente e dare fin da subito la sua impronta, soprattutto caratteriale.

Il mister giallorosso aveva infatto caricato i suoi nella conferenza stampa pre partita, sottolineando l’importanza di giocare in uno stadio come l’Olimpico di Roma. Per affrontare la sfida non aveva apportato nessun cambio alla formazione, affidandosi ai soliti undici, ma giocando a specchio in fase di non possesso per tentare di bloccare la manovra della squadra di Inzaghi.

Il match

Nel primo tempo questa strategia ha ampiamente funzionato, riuscendo a schermare l’Inter già dalla difesa, bloccando le linee di passaggio ad uno dei bracetti del trio difensivo. Offensivamente la Roma è stata ottima, chiudendo di fatti il primo tempo a favore sul risultato di 2-1.

Il secondo tempo è stato tutt’altra storia. La squadra nerazzurra ha alzato notevolmente i ritmi, approfittando anche della stanchezza dei giallorossi, riuscendo così a portare dalla sua l’inerzia della partita e rimontando il match, terminato successivamente sul punteggio di 2-4.

Dichiarazioni forti

Tra i vari commenti dei vari opinionisti sulla partita, non è passato di certo in secondo piano quello di Luigi Di Biagio, ex giocatore di entrambe le squadre. Ha esordito facendo innazitutto i complimenti sia alla Roma che all’Inter ma si è soffermato in particolar modo sulla prestazione negativa di Romelu Lukaku.

Il belga è stato il più sterile dell’attacco giallorosso ed uno dei peggiori in campo, sprecando la palla del 3-3 a tu per tu con Sommer. Ha inoltre aggiunto che dopo un quarto d’ora dall’inizio del secondo tempo sarebbe dovuto esser sostituito e che un giocatore come lui, con qualità importanti, seppur non da fuoriclasse, necessiterebbe di un allenatore che lo faccia allenare costantemente, come fece Conte e con il quale infatti fece la sua miglior stagione in carriera, per rendere al meglio delle sue potenzialità.