Chiamata a rapporto, il centrocampista torna alla base | Colpo dell’Inter: vola da Inzaghi per 12 milioni

I dirigenti nerazzurri non si fermano sul mercato: sognando scudetto e Champions League è in arrivo un altro top player.

L’Inter ha messo in bacheca lo scorso 20 gennaio il trofeo numero 7 della gestione Zhang. Simone Inzaghi si è confermato implacabile nella Supercoppa Italiana, superando per 1-0 il Napoli nella tiratissima finale disputata a Riyad e che ha regalato un posto nella storia al tecnico e al club nerazzurro.

Nessuna squadra prima dell’Inter era infatti riuscita a vincere il trofeo per tre anni consecutivi, mentre Inzaghi è diventato l’allenatore più vincente nella storia della competizione salendo a quota cinque Supercoppe, una in più rispetto a Fabio Capello e Marcello Lippi.

Dopo l’inattesa eliminazione dalla Coppa Italia, trofeo che l’Inter aveva conquistato nelle ultime due stagioni, la vittoria della Supercoppa, oltre che evitare lo spettro degli “zero titoli” stagionali, per dirla con José Mourinho, ha confermato la superiorità dei nerazzurri sul territorio nazionale.

Nessun’altra squadra è infatti ai vertici da tre anni, tanti ne sono passati dalla vittoria dello scudetto numero 19 della storia nerazzurra, con Antonio Conte in panchina. Nelle due annate successive con Inzaghi l’Inter ha perso rocambolescamente il titolo nel 2022 a vantaggio del Milan, per poi rendersi protagonista nella scorsa stagione di una rimonta in campionato dopo la falsa partenza, coronata dalla conquista del terzo posto.

Inter, è sempre mercato: dopo Zielinski nuovo obiettivo a centrocampo

Risultati che però non bastano a tifosi e proprietà, che vogliono tornare a cucirsi lo scudetto sul petto. L’Inter sembra in controllo della situazione in campionato, ma nulla può essere dato per scontato quando la boa di metà stagione è appena stata superata. Se però al campo devono pensare Inzaghi e i giocatori, la società è già proiettata nel futuro.

L’obiettivo della coppia Ausilio-Marotta è infatti quello di rendere la rosa sempre più forte e competitiva su tutti i fronti, convivendo però con la necessità di far quadrare i conti. Da qui l’obbligo di non farsi sfuggire eventuali affari a parametro zero, come quello che porterà Piotr Zielinski a vestire la maglia dell’Inter dal prossimo 1° luglio, ma pure a dare un occhio di riguardo al vivaio.

Giovanni Fabbian conquista l’Inter: il futuro è scritto

Tanti sono i prodotti del settore giovanile dell’Inter che si stanno mettendo in evidenza in questa stagione, ma i dirigenti nerazzurri e gli osservatori calcistici concordano nel ritenere Giovanni Fabbian uno dei potenziali protagonisti del calcio italiano nel prossimo futuro. Il centrocampista classe 2001 sta brillando al Bologna, che lo ha acquistato la scorsa estate a titolo definitivo, ma l’Inter è pronta a riportarlo alla base.

Negli accordi stipulati tra i due club c’è infatti una clausola di riacquisto a favore dell’Inter fissata a 12 milioni. Una cifra notevole, ma che l’Inter sembra disposta a spendere in modo da rendere ancora più forte il centrocampo della prossima stagione, al netto di possibili cessioni estive. Fabbian, veneto di Camposampiero, città natale di Dino Baggio, altro centrocampista che ha lasciato un segno nel calcio italiano, si sta confermando dopo gli 8 gol segnati con la Reggina in B nello scorso campionato. Da un exploit all’altro per un percorso da predestinato la cui prossima fermata sembra essere il top club che l’ha scoperto.