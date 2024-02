“Al Napoli farebbe benissimo”: dalla Serie B il sostituto di Mazzarri | De Laurentiis sorprende ancora

Il presidente del Napoli pensa già al futuro e prova a capire chi potrebbe sostituire Mazzarri in vista della prossima stagione.

Dopo lo scudetto numero 3 della sua storia, a Napoli sono cambiate tante cose. Non solo l’allenatore. Dopo la crisi iniziata con l’insediamento di Rudi Garcia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha scongelato la pista che portava a un grande ritorno, quello di Walter Mazzarri.

Con il tecnico toscano in panchina non tutti i problemi sono stati risolti ma la squadra ha perlomeno ritrovato un po’ di compattezza e l’obiettivo minimo, a questo punto della stagione, sembra essere diventato un piazzamento europeo.

In campo si stanno ritrovando i giocatori che soltanto pochi mesi fa avevano fatto vivere alla città un sogno grande così. I riflettori sono puntati addosso a Kvaratskhelia, con le voci di mercato che condizionano i giudizi sul fratello del gol Victor Osimhen.

Per il futuro uno dei due potrebbe partire, così come stanno scendendo di settimana in settimana le quotazioni di un Mazzarri bis. Niente di nuovo. Ciò che sembra essere cambiato, secondo le ultime indiscrezioni, è il nome del possibile successore.

L’identikit è tracciato

A distanza di un anno il Napoli, nella persona del presidente De Laurentiis, non vuole commettere lo stesso errore. Il prossimo tecnico dovrà essere il classico profilo in rampa di lancio. Non un nome altisonante ma un uomo in grado di crescere e possibilmente stupire assieme ai suoi giocatori.

Ecco perché indirettamente è arrivata la candidatura di un tecnico che sta facendo cose egregie nella serie cadetta. La rivoluzione è possibile, a patto che anche ai tifosi venga spiegato questo nuovo progetto sportivo. Ci vorranno fiducia e pazienza ma la strada è tracciata.

Pecchia insidia Mazzarri

Il nome di Fabio Pecchia non sarà probabilmente altisonante come altri ma secondo un parere illustre potrebbe fare al caso del Napoli in vista della stagione della riscossa. Il comico Gene Gnocchi, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso il proprio parere favorevole.

“Pecchia? Al Napoli farebbe benissimo ma me lo tengo stretto a Parma”. Il noto personaggio televisivo è un grande tifoso dei ducali. Si tratterebbe di un “allenatore in rampa di lancio” e dunque pronto a cogliere la sfida più grande della carriera proprio al momento giusto. Prima però bisogna centrare la promozione in Serie A per aggiungere un’altra medaglia sul petto.