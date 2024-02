Lazio, ma quale addio: ‘Può chiudere la carriera qui’ | I tifosi non riescono a crederci

I tifosi non riescono a credere alla notizia: altro che addio, potrebbe chiudere la sua carriera in Europa alla Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri, insieme al Cagliari di Claudio Ranieri, ha data inizio alla 24esima giornata di Serie A. I biancocelesti sono usciti dallo stadio Sant’Elia di Cagliari con una vittoria, vincendo per 3-1 sui padroni di casa.

Già nel primo tempo la squadra biancoceleste aveva fatto capire che fosse venuta per conquistare i tre punti. Un assedio già dai primi minuti, fino al primo gol al 26esimo di gioco, con autogol di Deiola. Al 49esimo della ripresa, gol di Immobile e partita chiusa al 65esimo con Felipe Anderson.

Dopo la brutta sconfitta con l’Atalanta di Gasperini per 3-1, era doveroso che la squadra di Sarri dovesse tornare a vincere, e così è stato. Grazie a questa vittoria è salita a quota 37 punti in campionato, agganciando momentaneamente il sesto posto in classifica.

Altra nota positiva della serata è il record personale di Ciro Immobile in Serie A. L’attaccante italiano della Nazionale raggiunge 200 gol nel massimo campionato, dimostrando di aver ritrovato la costanza e la fiducia che mancava da tempo e che serviva alla Lazio per vincere.

Buone notizie

Un’ottima notizia per i tifosi biancocelesti riguarda la permanenza di uno dei giocatori chiave della rosa. Si tratta di uno dei tre elementi d’attacco della Lazio, in particolare, dell’ala brasiliana Felipe Anderson, al centro di tantissime voci di mercato nell’ultimo periodo.

Sembra che la situazione sia totalmente cambiata, poichè fino a pochi giorni fa sembrava che fosse destinato alla Juventus di Massimiliano Allegri a parametro zero, visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024.

Fedele alla maglia

Il calciatore non ha ancora avuto nessun’offerta concreta da parte di nessuna squadra, se non dal presidente dell’attuale squadra in cui milita, Claudio Lotito. Le due parti sembrano avere la stessa volontà: raggiungere un accordo per il rinnovo e continuare nella squadra che l’ha visto crescere e affermarsi nel panorama internazionale.

Nelle prossime settimane ci sarà un ulteriore incontro tra l’agente del calciatore, sua sorella e il dirigente biancoceleste Fabiani. Una firma per il rinnovo non garantirebbe unicamente l’allungamento del legame tra la Lazio e Felipe Anderson, ma potrebbe assicurargli di terminare la sua carriera in Europa con la maglia biancoceleste, rafforzando sempre più un rapporto che dura da ben 7 stagioni.