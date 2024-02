Conte in Italia, ha parlato chi lo conosce benissimo | Ecco finalmente il futuro del tecnico

L’ex allenatore di Inter e Juventus è pronto a tornare in panchina. La dirigenza gli darà carta bianca sul mercato.

Esiste sul mercato un allenatore in grado di accorciare immediatamente (o quasi) il gap tra la squadra che prende in mano e quella che ha appena vinto? Sì, in Italia il suo nome è Antonio Conte. Se l’esperienza in terra inglese sembra essere ormai soltanto un ricordo, quasi come un Erasmus per gli studenti universitari, la Serie A rappresenta invece un’opportunità concreta.

Alzi la mano chi vuole vincere. Analizzando per un secondo la situazione dei più importanti club italiani, il buon Antonio non direbbe no probabilmente alle proposte di Roma, Napoli o Milan. L’opzione bianconera, che equivarrebbe al più classico dei ritorni a casa, sta perdendo quota.

La posizione di Max Allegri infatti è più salda che mai dopo aver consolidato il secondo posto in classifica. Cosa chiedere di più al tecnico livornese considerando il gap con i nerazzurri di Simone Inzaghi?

Lo scudetto della Juve, per quest’anno, si chiama qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo che porta nelle casse societarie decine di milioni di euro e la possibilità concreta di rinforzarsi sul mercato. Non sarà dunque Antonio Conte a guidare la prossima campagna europea.

Un treno da non perdere

L’unica certezza, certificata dai fatti, è l’allergia di Conte per le situazioni d’emergenza, come successo a Roma e Napoli con i cambi di allenatore. Ci sarà stato sicuramente un contatto tra le parti ma l’ex calciatore e tecnico della Juventus ha preferito aspettare.

Il motivo è presto detto: a giugno si libererà una panchina importante. In tanti scrivono del Milan ma occhio alle sorprese. Nel frattempo una importante investitura è già arrivata da chi lo conosce bene, avendo condiviso grandi successi collettivi.

Marotta vota Conte

Nel corso dell’intervista concessa a Dazn, l’ad sport dell’Inter ha elogiato il lavoro di Simone Inzaghi ma non ha dimenticato chi lo ha preceduto e in un certo senso gli ha aperto la strada verso nuovi successi. Ecco le parole dell’esperto dirigente.

“Spero che Conte torni in Italia. In questo momento è una risorsa che farebbe comodo a tante squadre”. L’ex ct azzurro non vede l’ora di tornare: la Serie A lo aspetta e i tifosi possono già iniziare a sognare notti di fuoco trascinati proprio dal tecnico che conosce solo la parola vittoria.