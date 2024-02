“È il migliore di tutta Italia”: Milan, l’attesa sarà ripagata | Il grande colpo è pronto per giugno

Dovranno aspettare il mese di giugno, ma l’attesa sarà ripagata. Uno dei migliori nel suo ruolo sta per arrivare a Milanello

Il Milan di Gerry Cardinale ha chiuso ufficialmente il suo calciomercato invernale. Un mercato non entusiasmante e che ha ampiamente deluso la tifoseria, poichè non sono arrivati i colpi sperati, soprattutto in difesa e a centrocampo per sostituire gli indisponibili.

In entrata sono arrivati Filippo Terracciano per 4.5 milioni di euro dall’Hellas Verona ed è stato richiamato Matteo Gabbia dal prestito al Villareal, per la forte emergenza in difesa che vede Kalulu, Thiaw, Tomori e Caldara out, che dovrebbero rientrare a metà mese.

In uscita è stato ufficialmente riscattato Junior Messias dal Genoa, è stato ceduto Rade Krunic tramite un prestito con obbligo di riscatto, è stato terminato il prestito di Daniel Maldini all’Empoli, girandolo successivamente al Monza ed è stato ufficializzato Chaka Traorè al Palermo in prestito, ma con diritto di riscatto fissato a 10 milioni totali.

L’obiettivo dei rossoneri era quello di acquistare un nuovo difensore titolare, data l’indisponibilità di molti e il poco minutaggio a disposizione di Kjaer. Secondo l’ultima intervista di Stefano Pioli, ciò non è accaduto, poichè i rossoneri non hanno individuato il profilo adatto, rimandando l’acquisto in estate.

Seconda parte di stagione

Adesso la società è concentrata sul terminare nel miglior modo possibile la seconda parte di stagione. L’obiettivo Champions League è sfumato arrivando terzi ai gironi, ma seguendo le dichiarazioni del tecnic, il Milan punta con decisione la vittoria dell’Europa League.

La vittoria della Coppa Italia è sfumata ai quarti di finale contro l’Atalanta di Gasperini ed in campionato è una lotta a tre con l’Inter e la Juventus, che però sono decisamente più avanti. I rossoneri, sono a -7 dalla Juventus di Allegri e -8 dall’Inter di Simone Inzaghi, che però ha una partita in meno a causa dell’impegno della Supercoppa, vinta in finale contro il Napoli di Mazzarri.

Obiettivo principale

Nel calciomercato estivo verrà sicuramente acquistato un difensore che affianchi Fikayo Tomori. Ciò che ancora non è chiaro è il modulo che sarà utilizzato dai rossoneri, il quale dipende dalla permanenza o il cambiamento dell’allenatore, che si sta vociferando nelle ultime settimane.

Il profilo indivuato, per il quale già è stato fatto un tentativo a gennaio, è Alessandro Buongiorno, difensore centrale italiano del Torino. Il classe 1999 è seguito da tantissimi club, ma il suo futuro sembra essere indirizzato a Milano. Un grande ex del Torino, Rosario Rampanti ha parlato a TMW News, sostenendo che l’acquisto di Lovato, seppur sia un buon giocatore, non potrà mai sostituire la presenza di Buongiorno, considerandolo il centrale migliore d’Italia e l’anima di questo Torino.