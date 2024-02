Juventus, in settimana l’incontro decisivo: ‘Il giocatore ha già scelto’ | Cosa manca per la firma

Giuntoli piazza il nuovo rinforzo per la Juventus. In settimana l’incontro decisivo tra le due parti per la firma

La Juventus di Massimiliano Allegri ha avuto una brusca frenata nell’ultima settimana, totalmente negativa per la classifica e per la lotta scudetto a causa del pareggio in casa contro l’Empoli per 1-1 e la sconfitta contro l’Inter di Simone Inzaghi a San Siro, per 1-0.

Con la vittoria i nerazzurri hanno allungato di parecchio in classifica, piazzandosi in prima posizione con 57 punti fatti in 22 partite, una in meno a causa dell’impegno Supercoppa; sono la squadra con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato.

Con la sconfitta i bianconeri restano a 53 punti in 23 partite, con la seconda miglior difesa del campionato, ma con il Milan che si avvicina sempre di più grazie alla vittoria in trasfertra per 3-2 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Il tecnico nel post partita ha rilasciato le sue dichiarazioni:”Abbiamo pagato anche sul piano dell’esperienza, ma il campionato è lungo e dobbiamo essere veloci a riprenderci”, complimentandosi con i ragazzi e motivandoli per il finale di stagione.

Ricambio generazionale

La Juventus di Massimiliano Allegri non è certamente la squadra migliore che il tecnico ha posseduto negli ultimi anni e con la quale ha raggiunto due finali di Champions League, una nel 2015 contro il Barcellona e una nel 2017 contro il Real Madrid.ù

La nuova Juventus è una rosa che sta subendo il ricambio generazionale. Un mix di tanti giocatori esperti ai quali si affiancano nuovi giovanissimi, lanciati da Allegri stesso negli ultimi anni e che si stanno ritagliando sempre più spazio.

Calciomercato

Nonostante l’inserimento di questi nuovi giovani atleti, la Juventus avrà sicuramente un ruolo primario nel prossimo calciomercato, focalizzandosi in particolar modo nella zona di centrocampo e in quella di attacco, alla ricerca di profili duttili che possano adattarsi sia ad un 3-5-2, che ad un 3-4-3.

Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Felipe Anderson, attaccante brasiliano classe 1993, che milita attualmente nella Lazio. L’esterno può giocare sia in entrambe le posizioni in fascia, una delle quali sarà occupata da Federico Chiesa, sia come seconda punta al fianco di Dusan Vlahovic. L’avventura in biancoceleste sembra oramai essere giunta a termine a causa della distanza tra domanda ed offerta tra le due parti. Con la Juventus sembra aver trovato l’accordo sull’ingaggio e l’incontro che avverrà nelle prossime settimane sarà decisivo per ufficializzarne l’acquisto.