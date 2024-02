Rabiot, altro che addio all’Italia: ‘È pronto per la rivale’ | Bianconeri gelati

I tifosi bianconeri sono furiosi, Rabiot si è deciso: andrà via ma resterà in Italia. È pronto a firmare con la rivale di sempre

In casa Juventus la situazione si è ad un tratto ribaltata. La fortissima stangata è stata data dalla sconfitta in campionato nel derby d’Italia contro l’Inter, che ha allontanato ancor di più i bianconeri dal primo posto.

Grazie alla vittoria per 1-0 dei nerazzurri a San Siro, l’Inter di Simone Inzaghi è sempre più prima in campionato. Una macchina da guerra con 57 punti in 22 partite, una in meno rispetto al calendario a causa dell’impegno Supercoppa, vinta in finale contro il Napoli di Mazzarri.

La Juventus di Massimiliano Allegri è a 53 punti in 23 gare disputate, con la seconda miglior difesa del campionato, ma a soli +4 punti dal Milan di Stefano Pioli, che ne ha guadagnati 3 grazie alla vittoria in trasferta contro il Frosinone di Di Francesco.

Nonostante manchi sicuramente molto al termine della stagione, 15 partite in totale e 45 punti in ballo, la partita disputata domenica 4 febbraio tra le due parti potrà già essere decisiva per la lotta Scudetto. Un trofeo che manca ad entrambe le squadre da anni: per i bianconeri dal 2020, per i nerazzurri dal 2021.

Nuovi problemi

Oltre a ciò, va aggiunta la delicatissima situazione in merito al futuro di Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, arrivato alla Juventus nell’estate del 2019 a parametro zero. Sono mesi che si parla del suo rinnovo, ma la fumata bianca non sembra arrivare.

Nelle prossime settimane dovrebbe avvenire l’incontro tra le due parti, nelle quali si capiranno le reali intenzioni del calciatore, ma si respira aria di addio. Su di lui ci sono tantissimi club europei, sia esteri, come il Barcellona di Xavi, sia club italiani.

Occhio alla rivale

Il club italiano che sembra essere più interessato al calciatore è l’Inter. Già mercato invernale circolavano voci riguardo un possibile accordo tra Rabiot e i nerazzurri per l’estate, i quali sembrano veramente decisi nell’ingaggiare il calciatore.

Secondo Ts, a meno di un’ennesima cavalcata in Champions League, la squadra di Zhang ha bisogno di cedere, facendo partire proprio uno dei suoi centrocampisti. Al netto di ciò, il francese si collocherebbe perfettamente da mezz’ala nel 3-5-2 di Simone Inzaghi: l’unica problematica da limare è l’ingaggio, poichè percepisce attualmente 7 milioni di euro annui, rendendolo il calciatore più pagato dell’attuale rosa nerazzurra.