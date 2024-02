Niente Zirkzee, il Milan punta ancora più in alto | I rossoneri prendono il re del gol

Il Milan lascia la pista Zirkzee e punta ancora più in alto: trattative avviate per il bomber che segna a raffica

Il calciomercato invernale si è ufficialmente chiuso per le squadre di Serie A e i rossoneri, oltre l’acquisto di Filippo Terracciano ed il ritorno di Matteo Gabbia, non hanno acquistato un attaccante, poichè hanno deciso di rinviare il colpo a giugno.

Complice anche l’ottimo rendimento delle attuali punte centrali del Milan, Olivier Giroud e Luka Jovic. L’ex campione del mondo sta vivendo una delle migliori stagioni in carriera a 37 anni con 12 gol e 9 assist in 27 presenze; il serbo è un jolly dalla panchina, con 7 gol e 1 assist in 19 partite, molti dei quali decisivi.

La prossima stagione molto probabilmente segnerà un importante cambiamento in quella porzione d’attacco. Jovic probabilmente rinnoverà, per Giroud, la fase di rinnovo è in stallo, considerando l’età avanzata e che conseguentemente terminerà a breve la sua carriera.

Molti tifosi credevano nell’inserimento di Francesco Camarda. L’attaccante italiano della Primavera rossonera, considerato un predestinato per le sue incredibili statistiche, è divenuto questa stagione il più giovane esordiente in Serie A, ma sembra non essere ancor pronto fisicamente.

Obiettivi

Il primo obiettivo sondato dai rossoneri era Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001, che milita attualmente nel Bologna. L’olandese sta facendo parlare tantissimo di sè nel campionato in corso grazie alle sue incredibi qualtià di dribbling, giocate ed assist.

I rossoblù lo acquistarono nell’estate del 2022 a 8.5 milioni di euro dal Bayern Monaco, con una clausola di rivendita del 50%. Considerando quest’ultima e le sue attuali prestazioni, il valore è enormemente lievitato; elementi che hanno portato i rossoneri a virare su un altro profilo.

Decisione presa

Oltre a Zirkzee e l’ipotesi David e Sesko, le cui voci circolano oramai da svariate stagioni, il Milan sembra aver deciso il suo prossimo attaccante. Si tratta di Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001, che milita attualmente in Eredivise, al Feyenoord.

Il giovanissimo attaccante sembra viaggiare senza sosta con numeri incredibili, con 21 gol e 5 assist in 27 partite disputate in tutte le competizioni. Il suo contratto con il club di Rotterdam scadrà il 30 giugno 2027, ma a favore dei rossoneri, è anche in possesso del passaporto italiano. La sua valutazione si aggira sui 40 milioni di euro, rientrando nel budget prefissato dalla società. Ci sono tutte le carte in regola per far sì che Gimenez possa diventare la nuova punta di diamante dell’attacco del Diavolo.