Lazio, colpo di reni sul finale: l’attaccante è arrivato | Ha già firmato il contratto

In casa Lazio si celebra l’arrivo del nuovo acquisto. Ora il sogno Champions è decisamente più a portata di mano.

Il mercato potrà dare sicuramente una mano a questa Lazio anche se poi dovrà essere come sempre il campo ad emettere il proprio verdetto. La prossima sfida di campionato contro diventa in questo senso vitale per conquistare quei punti decisivi per un posto nell’Europa che conta.

Gli uomini di Maurizio Sarri troveranno di fronte a sé un gruppo coriaceo, guidato da un tecnico che sa come far rendere al meglio i suoi giocatori.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, in casa biancoceleste l’idea che stuzzica Maurizio Sarri riguarda l’impiego di Matias Vecino. L’ex Inter scalpita anche se sa che parte un passo indietro ai tre “titolari” ovvero Guendouzi, Rovella e Luis Alberto.

I tifosi della Lazio però sanno come l’uruguaiano possa diventare quel 12° uomo in grado di spaccare le partite con i suoi inserimenti e i suoi gol. L’ha fatto in nerazzurro, mettendo a segno gol pesanti e si sta confermando nella Capitale.

Il colpo in attacco che risolve il problema del gol

Un altro dubbio di formazione per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri riguarda chi schierare come prima punta tra Castellanos e Immobile. I 6 gol complessivi dei due, arrivati a questo punto della stagione, spiegano alcune difficoltà che frenano i biancocelesti nella loro corsa.

Per arrivare alla Champions serviva un rinforzo. Il tempo a disposizione tuttavia è finito. Quest’ultimo colpo di mercato è arrivato ma riguarda la formazione Primavera. Stiamo parlando infatti del trasferimento di Vincenzo Di Gianni. Il classe 2006 si augura in futuro di poter entrare in questi discorsi e condividere lo spogliatoio con i grandi.

I baby in soccorso di Sarri

L’arrivo dal Gubbio del baby attaccante, autore di 1 gol in 6 presenze finora, potrebbe aiutare in futuro la Lazio nella ricerca di un bomber. Se il percorso in Primavera sarà soddisfacente, il tecnico Sanderra segnalerà sicuramente a Sarri questo giocatore. Come dimostrato dalla Juventus, saper pescare dal proprio vivaio è di per sé un vantaggio non da poco.

Viste le difficoltà sorte negli ultimi anni a reperire una valida alternativa a Immobile, la Lazio investe nel Settore Giovanile con determinazione. Chissà che non possano arrivare buone notizie proprio dai campioni di domani.