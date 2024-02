“A fine anno andrà via” : Milan, niente acquisti finché c’è Pioli | Svelato il piano rossonero

Il mercato del Milan si è fermato agli arrivi di Gabbia e Terracciano: il retroscena sul club rossonero, pronto a cambiare corso in panchina.

Il calciomercato ha chiuso i battenti anche per la sessione di gennaio, dando l’appuntamento agli appassionati per il prossimo 1° luglio, quando prenderà il via ufficialmente la “versione estiva”, che in realtà inizierà a livello di contatti e trattative già subito dopo la fine dei campionati nazionali e delle coppe europee.

La prossima sarà un’estate molto intensa sul piano calcistico, con Euro 2024 e la Copa America destinate a prendersi la copertina per tutto il mese di giugno, ma pure a condizionare parecchi affari di mercato. Le due competizioni potranno infatti mettere in vetrina rivelazioni che vedranno salire vertiginosamente i prezzi dei propri cartellini, senza dimenticare che più di una stella potrebbe decidere il proprio futuro a eventi terminati.

Prima, però, c’è da vivere una seconda parte di stagione 2023-’24 molto intensa, oltre che compressa. Quattro mesi esatti per assegnare i titoli nazionali e le eurocoppe. A Wembley il 1° giugno si assegnerà l’ultima edizione della Champions League prima della nuova formula che prenderà il via il prossimo settembre.

Il Manchester City sogna uno storico bis e l’Inter di bissare, magari con un esito differente, la finale raggiunta nel 2023 a Istanbul. Chi in Champions non c’è più è il Milan, che cercherà però di andare il più avanti possibile in Europa League, senza perdere di vista il campionato dove la squadra di Stefano Pioli occupa una terza posizione che al momento sembra piuttosto solida.

Millan, mercato in sordina: per Pioli è ancora in emergenza in difesa

Tornando a parlare di mercato, però, gennaio si è chiuso sottotono per i colori rossoneri. I tifosi e lo stesso allenatore non hanno accolto nessun altro volto nuovo dopo il ritorno di Matteo Gabbia e l’innesto di Filippo Terracciano, operazioni concluse a inizio mese. Pioli ha invocato a lungo l’acquisto di un altro centrale difensivo, ma non se n’è fatto nulla.

Dopo aver incassato il no dal Torino per Alessandro Buongiorno i dirigenti rossoneri hanno deciso di lasciare inalterato l’organico, con tutti i dubbi del caso, dal momento che i ritorni dall’infermeria di Kalulu, Thiaw e Tomori non sono imminenti e che l’inizio dell’avventura in Europa League è imminente.

Milan, rivoluzione in vista: Pioli verso l’addio al termine della stagione

Intervistato da Tmw, Giovanni Capuano, giornalista di Radio24, ha espresso la propria perplessità per la scelta operata dal Milan: “Pioli aveva il diritto però di giocarsi gli obiettivi di questa stagione con una difesa adeguata. Chi doveva fare qualcosa lo ha fatto, vedi Inter, Juventus, Roma e Napoli. Il Milan mi ha colpito in negativo”.

Parole condivise probabilmente anche dai tifosi, che sembrano preparati a vivere gli ultimi mesi di Pioli sulla panchina rossonera. Capuano “assolve” in anticipo il tecnico emiliano, che potrebbe venire sostituito da Antonio Conte: “Credo che l’anno prossimo Pioli non sarà il tecnico del Milan, ma non penso che il difensore non sia arrivato perché l’allenatore andrà via. Comunque il suo operato dovrà essere valutato anche alla luce di questo mercato. Conte può essere una soluzione, l’idea di vincere scudetti con tutte e tre le grandi lo stuzzica”.