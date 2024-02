Inter, non è un addio ma solo un arrivederci | Ha già lasciato la Pinetina: comunicato l’accordo

Il calciatore saluta i colori che ama ma non è detto che non possa nascere una nuova storia d’amore molto presto.

Un arrivederci ma non un addio. Il calciatore non è riuscito per ora a lasciare il segno e in un calcio che non ha tempo per aspettare tutti i suoi talenti, è arrivato il momento delle decisioni più difficili. A volte la comprensione e la gratitudine vanno messe in un cassetto per inseguire altri obiettivi.

Ci ha pensato l’Inter e si sta comportando di conseguenza, mettendo nero su bianco una importante operazione di mercato in uscita. Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, a poche ore dal big match che può decidere in un senso o nell’altro la stagione di Lautaro e compagni, non fa drammi.

La rosa è profonda a sufficienza non solo per il turnover ma anche per sopperire ad eventuali partenze non previste. Per il calciatore la strada della continuità ora è libera. Non ci saranno più ostacoli per esprimersi al meglio e giocarsi tutte le chance a disposizione.

Ecco perché il club di Viale della Liberazione ha optato per questa decisione. La seconda parte di stagione verrà affrontata con entusiasmo e determinazione dagli stessi giocatori che l’hanno iniziata, senza chiedere di più al mercato di gennaio, ormai definitivamente concluso.

Nuovo indizio di mercato

Non stiamo parlando della trattativa, definitivamente sfumata tra Stefano Sensi e il Leicester di Enzo Maresca. Dopo una corte durata almeno una settimana, il calciatore non ha superato le visite mediche e resterà dunque ad Appiano Gentile.

Se i continui infortuni non avessero condizionato e danneggiato il ragazzo, a quest’ora Simone Inzaghi avrebbe potuto contare su un giocatore dalle grandi qualità, in grado di alternarsi a Calhanoglu in veste di regista. Qualcosa è andato storto.

Il trasferimento è ufficiale

C’è un’altra operazione di mercato che invece è andata in porto ed è quella che consentirà a Dennis Curatolo di vestire la maglia della Pro Patria, in Serie C. L’attaccante classe 2004 di proprietà dell’Inter, dopo una prima parte di stagione con la Fermana, cambia di nuovo casacca.

Curatolo andrà in prestito nel club lombardo e indosserà la maglia numero 69. Davanti a sé ci sono 6 mesi scarsi per convincere l’ambiente e coltivare il sogno di essere richiamato proprio dall’Inter. Giorno dopo giorno l’attaccante darà il massimo per centrare questo obiettivo.