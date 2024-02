Thiago Motta bye bye, il prossimo anno vado alla Juve | Il più promettente vola a Torino: firma a fine giugno

Il calciatore sedotto dalla Vecchia Signora. Inevitabile l’assalto di mercato in vista della prossima estate: i dettagli della trattativa.

Non solo un tecnico che ha portato una squadra dai valori nella media ad esprimersi attraverso una grande proposta di calcio. Soprattutto dei calciatori che hanno raddoppiato il proprio valore e adesso si presentano sul mercato come pezzi importanti per dare una fisionomia alla squadra che li vorrà acquistare.

Ci sono solo buone notizie per il Bologna, squadra rivelazione di questo campionato di Serie A, capace di fermare sul pareggio sia Inter che Milan ed eliminare i nerazzurri dalla Coppa Italia. Ormai tutti conoscono le qualità del gruppo sapientemente guidato dall’ex calciatore di Genoa ed Inter.

Nonostante qualche frenata di troppo nelle ultime 5 partite, il campionato dei felsinei resta di grande qualità e maturità. La società è cresciuta sotto tutti i punti di vista e i tifosi vanno allo stadio nel weekend con entusiasmo per spingere i propri beniamini.

Oltre a una proposta di calcio innovativa ed efficace, il club rossoblù è riuscito ad assicurarsi dei talenti che possono fare gola alle big italiane e non solo. La possibilità di realizzare una gustosa plusvalenza piace un po’ a tutti. C’è un giocatore in particolare che piace alla Juventus.

Bianconeri all’assalto

Il Football Director Cristiano Giuntoli sta già muovendo le prime pedine in vista della prossima stagione. Se la Juventus continuerà con Massimiliano Allegri l’ex dirigente del Napoli troverà terreno fertile per le sue proposte. L’idea in comune piacerà anche ai tifosi della Vecchia Signora.

Entrambi hanno in mente una squadra più giovane e dinamica, capace di aprire un ciclo. Lo impongono la storia e il dna del club bianconero. Ecco perché in casa Bologna c’è un calciatore che incarna esattamente le caratteristiche ideali per mettere in sicurezza il reparto arretrato.

Appuntamento a giugno

Nel restyling bianconero voluto da Cristiano Giuntoli, come confermato anche da Sky Sport, ci sarebbe il nome del difensore felsineo Riccardo Calafiori. Un calciatore seguito già da qualche tempo che col passare delle partite ha convinto definitivamente il club bianconero.

Juventus e Bologna potrebbero sedersi a un tavolo nei prossimi mesi per intavolare una trattativa vera e propria. La grande crescita del giocatore alla corte di Thiago Motta non è passata inosservata e i bianconeri vogliono assicurarsi il calciatore prima che il costo del suo cartellino possa schizzare alle stelle.