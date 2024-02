Ufficiale, Zaniolo di nuovo in giallorosso | Tutto deciso per fine anno: i compagni lo riabbracciano

Un grande ritorno e un popolo che impazzisce di gioia per lui. Il futuro di Nicolò Zaniolo sarà ancora con quei colori.

Ha provato a sfondare all’Inter, prima di essere ceduto alla Roma nell’ambito dell’operazione Nainggolan. Le grandi aspettative sul giocoliere hanno di fatto condotto a una trappola inevitabile. Nicolò Zaniolo ha coronato il sogno di vestire la maglia della Roma.

I tifosi e la città tuttavia hanno fatto fatica a digerire la sua presenza. Qualche fiammata iniziale, poi due gravi infortuni e quella data del rientro in campo vista come un miraggio. Poi c’è stato il mercato, con l’interesse di Milan e Juventus per il fantasista che nel frattempo aveva anche riassaporato l’azzurro della nazionale italiana.

I 2 gol e l’assist realizzati in ben 24 occasioni restano un bottino davvero troppo misero per chi ambisce a vestire i panni del campione. Per calcare i palcoscenici più importanti serve molto di più. Oltre alle big già citate sopra anche Fiorentina e Napoli si erano iscritte alla lista delle pretendenti.

Il trequartista classe ’99 ora è pronto a tornare. L’intreccio di mercato è risultato più semplice del previsto. Ecco dove giocherà il calciatore italiano.

Ritorno a casa

Le vie del mercato a volte possono assumere contorni molto familiari. Sempre di giallorosso si tratta ma questa volta stiamo parlando del Galatasaray. Come riporta infatti The Athletic, l’Aston Villa non è intenzionato a riscattare il cartellino dell’ex Roma.

Porte aperte per un ritorno in Turchia, dove Zaniolo ha già giocato e ha fatto intravedere quelle giocate che avevano fatto parlare di lui i tifosi della nostra Serie A. Il talento non si discute semmai a mancare sono stati i gol e quella continuità necessaria per alzare il livello.

Una tentazione del Diavolo

Il club che era stato più vicino a Zaniolo prima della nuova avventura all’estero è stato probabilmente il Milan. Nulla da fare: Stefano Pioli dovrà trovare altre soluzioni tattiche per ispirare i propri attaccanti e trovare con maggiore continuità la via del gol.

Il desiderio di Zaniolo sarebbe in ogni caso quello di tornare in Serie A. La voglia di rivincita è tanta, soprattutto nei confronti di chi non lo ha mai considerato un giocatore in grado di diventare un campione. Per non perdere il treno della nazionale italiana il classe ’99 dovrà riprendere a giocare con continuità e impressionare il ct Luciano Spalletti.