Mazzarri, che sorpresa! Il mese finisce con una bella notizia | Sullo scadere un ritorno clamoroso

Cresce l’ottimismo in casa Napoli per la seconda parte di stagione: per tecnico e tifosi arriva una notizia bella e inattesa.

Un pareggio di sostanza, per dare continuità alle buone prove offerte in Supercoppa Italiana e tenere vivo l’obiettivo del quarto posto. Così si è chiuso l’intensissimo mese di gennaio per il Napoli, che contro la Lazio ha strappato un prezioso risultato di parità, riuscendo peraltro a tenere la porta inviolata.

Il pareggio del Milan ha peraltro permesso ai campioni d’Italia in carica, oltre che uscenti, di non perdere ulteriore terreno della terza piazza, ad oggi molto lontana, ma non ancora irraggiungibile. Del resto per gli azzurri è ormai impensabile tenere in vita il sogno di inizio stagione, ovvero lottare fino alla fine per difendere lo scudetto conquistato nella scorsa stagione.

Tra meno di quattro mesi Di Lorenzo e compagni dovranno scucirsi il triangolino tricolore dalle maglie e i rimpianti non mancheranno di certo, perché al netto del percorso quasi perfetto dell’Inter, che sta avendo una marcia molto simile a quella avuta proprio dal Napoli nella scorsa stagione, e al sorprendente passo della Juventus, l’attuale posizione in classifica non rispecchia il valore della rosa azzurra.

Ma tant’è, piangere sul latte versato non serve, sebbene l’assunzione di responsabilità dello stesso presidente De Laurentiis dopo il pareggio contro il Monza che ha chiuso il 2023 ha certificato che qualche errore è stato commesso durante lo scorso mercato estivo. Errori ai quali la società ha cercato di rimediare con una sessione invernale vissuta da protagonista.

Napoli, non solo mercato: ecco il rinforzo più atteso

Già, perché il primo mese dell’anno per il Napoli è stato davvero intenso, vissuto sulle montagne russe un po’ come l’intero 2023, che ha visto gli azzurri passare dalla gioia per lo scudetto alla delusione per il deludentissimo inizio di stagione. Dopo il tracollo contro il Torino che ha aperto l’anno solare, la squadra di Mazzarri potrebbe avere trovato la svolta nel sofferto successo contro la Salernitana, che ha preceduto la trasferta araba per la Supercoppa.

Il successo in semifinale contro la Fiorentina e l’onorevole e rocambolesca resa all’Inter in finale hanno preceduto la partita contro la Lazio, ma ora un nuovo momento della verità è alle porte, con un calendario non proibitivo, ma con i “picchi” delle gare contro Milan in campionato e Barcellona in Champions League. Partite che il tecnico azzurro potrà affrontare con tanti rinforzi. Uno dei quali inatteso.

Napoli, Mazzarri recupera i pezzi: Anguissa a disposizione per il Verona

Tutti i nuovi acquisti portati dal mercato hanno già debuttato con l’eccezione di Traoré. Da Mazzocchi a Dendoncker, passando per Ngonge. Gli ultimi due hanno esordito proprio a Roma, ma in attesa della prima volta del centrocampista ex Empoli e Sassuolo per Mazzarri è arrivato il momento di riaccogliere un pilastro della mediana come Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunese è infatti uscito sconfitto dal “derby” contro Victor Osimhen negli ottavi di Coppa d’Africa. La Nigeria si è imposta per 2-0, pertanto sarà il centravanti a proseguire la corsa, mentre per Anguissa l’avventura è terminata. Il giocatore, fondamentale per gli equilibri della squadra anche nel nuovo 3-5-2, è atteso a Napoli già nelle prossime ore e non è escluso che Mazzarri decida di proporlo da titolare già domenica contro il Verona, sebbene Dendoncker, suo alter ego in rosa, abbia dato buone indicazioni nello spezzone giocato contro la Lazio