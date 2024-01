Roma, nuovo nome sul taccuino dei Friedkin | Ultimi giorni dell’era Pinto: ecco chi lo rimpiazza

La società giallorossa è finalmente pronta alla svolta. I tifosi possono continuare a sognare un futuro ancora vincente.

Un trofeo in bacheca, alcuni acuti tra campo e mercato e infine un epilogo che in tanti avrebbero volentieri evitato. La Roma riparte da un ottavo posto ingiustificato in classifica, con la voglia di dimostrare a città e tifosi che con De Rossi in panchina qualcosa è cambiato.

Prima di addentrarci nelle questioni tecniche, è bene comprendere se la squadra si sia resa conto della situazione e degli investimenti della proprietà ormai a rischio. Il percorso in campo, con quei successi che in città tutti si augurano, va di pari passo con la situazione societaria.

I Friedkin hanno dimostrato di avere una visione e sono andati a prendere un allenatore vincente, scaricato di fronte a una fatale necessità. Ritrovare punti ed entusiasmo, con Capitan Futuro in panchina, per spiccare il volo.

L’obiettivo europeo è ancora a portata di mano ma servirà un filotto di vittorie per poter rialzare la testa e guardare negli occhi chi sta davanti ai giallorossi in classifica. Nel frattempo con l’uscita del general manager Tiago Pinto, la Roma è pronta al cambiamento.

Un colpo sospetto

Le strategie della Roma devono fare i conti con delle tempistiche molto strette. Tiago Pinto è praticamente sulla porta ma allo stesso tempo alcune operazioni di mercato in entrata sono state già apparecchiate e concluse.

È il caso dell’ultimo arrivato Angelino. I tedeschi del Lipsia, proprietari del cartellino del giocatore, hanno trovato l’accordo con il manager portoghese ma potrebbe esserci anche lo zampino del nuovo dirigente. Semplice suggestione?

Ecco il dopo Pinto

La lista di nomi si aggiorna quotidianamente ma anche secondo la stampa italiana c’è convergenza sul nome del possibile nuovo ds della Roma. La Gazzetta e il Corriere dello Sport indicano il nome di Florian Maurice come altamente probabile per il futuro dei giallorossi.

L’attuale direttore tecnico del Rennes con un passato al Lione, vorrebbe lasciare la Francia per vivere una nuova esperienza. I Friedkin l’avrebbero già contattato per capire le sue intenzioni. Ciò che è certo è che il prossimo mercato, quello che avrà inizio al termine della stagione in corso, sarà orchestrato da un nuovo dirigente. I tifosi si augurano che la proprietà faccia sul serio e si possa risolvere al più presto questa situazione di stallo.