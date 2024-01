“Vai via senza passare da Napoli”: Osimhen, messaggio spedito al bomber | Coppa d’Africa e poi addio

Il calciatore africano di nuovo al centro del mercato. Il suo futuro appare sempre più lontano da Napoli.

Arrivano nuovi aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano, ora impegnato in Coppa d’Africa (durante la competizione ha segnato 1 gol in 4 partite, ndr), lancia indirettamente messaggi per il futuro.

In origine è stato proprio il club partenopeo a non fare nulla per allontanare il nome del nigeriano dalla voce cessioni. Il futuro del bomber sembra ormai segnato, con alcuni top club europei alla finestra, pronti ad accelerare non appena scatterà il semaforo verde.

Ci sono naturalmente delle tempistiche da rispettare, con il Napoli impegnato in una faticosa rincorsa all’Europa ma qualcosa si è già mosso. Il presidente del Napoli De Laurentiis ha di fatto aperto le porte alla cessione del calciatore, a patto che sulla scrivania ci sia quel famoso assegno da 100 milioni di euro.

Una cifra che esalta alcuni club e ne spaventa molti di più. Le dinamiche del mercato, soprattutto quando si parla di giocatori decisivi, sono ormai queste. Attenzione alle triangolazioni tra Napoli, Parigi e Madrid.

La tessera del domino

Il valzer dei bomber è già iniziato. Il futuro di Osimhen da una parte, le tentazioni di Mbappé dall’altra. I grandi giocatori scopriranno presto quale sarà il loro futuro, con la certezza che l’obiettivo, una volta cambiata maglia, sarà quello di continuare ad alzare trofei.

A Parigi, ormai pronti a salutare la loro stella, potrebbe essere arrivato il momento di accogliere un nuovo attaccante. Secondo alcune indiscrezioni di mercato l’entourage di Osimhen avrebbe già allacciato alcuni contatti importanti.

C’è un messaggio per te

Le strade del Napoli e di Victor Osimhen sembrano davvero destinate a separarsi. Oltre a uno storico scudetto al club campano resteranno l’orgoglio di aver scovato uno dei migliori talenti nel ruolo e tanti milioni per rinforzare la squadra.

Grazie di tutto.

Puoi andare anche direttamente alla tua prossima meta senza passare da Napoli.

Tanti prima di te sono andati via.

A noi resta sempre e solo la maglia. 💙 Ps. C’è modo e modo per gestire gli addii.

Ci vuole classe anche fuori dal campo.#Osimhen — Mirko (@mirko_ita_eu) January 23, 2024

Nel frattempo un utente su Twitter ha già salutato il suo (ex) beniamino. “Grazie di tutto, puoi andare anche direttamente alla tua prossima meta“. I tifosi del Napoli hanno già fatto la loro scelta.