Atalanta, che combini? Gasperini su tutte le furie | Sfuma l’attesissimo accordo

Il tecnico della squadra bergamasca è senza parole. Ecco cosa è successo e perché l’affare non è andato in porto.

È sfumato tutto sul più bello. L’Atalanta delle ultime stagioni ci ha abituato a colpi di mercato incredibili che poi sono riusciti a soddisfare le richieste dei tifosi sul terreno di gioco. Al Gewiss Stadium si sono fatti tutti la bocca buona, grazie al grande lavoro del tecnico Gian Piero Gasperini.

La sua formazione, con un occhio di riguardo ai nuovi talenti del panorama internazionale, può aver inciso. Lo staff ha permesso a tutti di esprimersi, confrontarsi e portare a Bergamo quello che in tanti avrebbero chiamato il campione del domani.

Questione di tempo e fiducia. Per un giovane, incontrare sulla propria strada il tecnico italiano è una fortuna. Ambientarsi e comprendere le dinamiche di un campionato esigente dal punto di vista tattico come quello italiano è una missione difficile per tanti.

Se il calciatore in questione riesce a superare i primi mesi, poi tutto diventa più semplice, con giocate codificate e movimenti perfetti. Il risultato? Un’altra stagione da protagonisti. In questo caso però qualcosa è andato storto.

I motivi dello stop

Ci sono diversi fattori che possono mettere in discesa una trattativa o farla definitivamente saltare. Gli uomini mercato nerazzurri si augurano che quest’ultima sia soltanto la più classica tra le pause di riflessione.

Il calciatore si era ormai abituato all’idea di vestire il nerazzurro. Leggendo le storie di chi è passato da Bergamo e poi è diventato grande, diventa facile innamorarsi di quello scenario.

Il talento resta in Inghilterra

Il mercato questa volta è nemico della Dea. Jordan James, obiettivo di mercato dell’Atalanta per il mercato di gennaio, era un nome che piaceva parecchio. Le ultime novità andavano proprio nella direzione di una chiusura imminente tra Atalanta e Birmingham City, club nel quale il gallese si sta mettendo in mostra.

Dietro allo stop della trattativa, come riporta TMW, ci sarebbero motivazioni legate ai costi ma non solo. I due club avrebbero idee diverse a riguardo, con la situazione del club di Championship (in lotta per non retrocedere, ndr) che complica i piani della Dea. Più probabile a questo punto che James possa strappare una promessa di essere ceduto in estate, quando la stagione sarà ormai finita e ci sarà tempo per sognare il salto in una big.