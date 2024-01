Fiorentina, la Champions si avvicina: ‘Preso il prossimo crack’ | Annuncio in queste ore

I Viola concludono l’acquisto per il sogno Champions League. Ecco di chi si tratta e cosa può dare al gruppo di Italiano.

Un colpo per blindare una posizione brillante di classifica e proiettarsi verso i prossimi successi. L’era Italiano alla Fiorentina sta vivendo la sua fase più esaltante, con il traguardo che diventa sempre più fattibile col passare del tempo. Ecco cosa può accadere nelle prossime ore.

Ora servirà un ultimo sforzo, con un grande aiuto che in questo senso può arrivare dal mercato. Il presidente Rocco Commisso sente il profumo dell’impresa e non ha intenzione di tirarsi indietro proprio sul più bello. Ecco perché ha già allertato i propri collaboratori.

La strategia del club toscano è molto chiara. Andare a reperire quel giocatore in grado di risolvere un problema evidenziato anche dai tifosi. La squadra crea molto ma a volte pecca in fase di finalizzazione. Ecco l’indizio per migliorare la rosa e di conseguenza il percorso.

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha chiesto alla proprietà esattamente quel tipo di rinforzo per alzare ulteriormente l’asticella. L’occasione di restare in alto è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. La società vuole regalare ai propri tifosi un finale di stagione indimenticabile.

Un colpo da Champions

Un’età ancora giovane, un paio di esperienze importanti a livello internazionale e la voglia di riconfermarsi con una maglia importante. Queste sono solo le prime intenzioni del calciatore pronto a sbarcare sul pianeta Serie A.

Le ultime indiscrezioni di mercato sono davvero interessanti per i tifosi della Fiorentina. Stiamo parlando del calciatore Brian Rodriguez, attaccante del Club America con un passato in MLS americana. Le parole che arrivano sul suo conto non lasciano spazio a interpretazioni.

La conferma dell’agente del giocatore

Ormai non ci sono più dubbi sul futuro del nazionale uruguaiano. L’agente del giocatore Edgardo Lasalvia si è espresso così a Sport890. Ecco le sue parole: “Mi auguro che Brian stia preparando le valigie. La Fiorentina gli farà 4 anni di contratto con opzione per il quinto. Il Club America manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita”.

La squadra viola potrà così incrementare il proprio potenziale offensivo dopo aver trovato grandi difficoltà nell’inserimento di Nzola. L’attaccante angolano arrivato dallo Spezia non ha saputo finora sfruttare al meglio le chance da titolare. Sono soltanto 3 le reti stagionali. L’arrivo di Rodriguez può far fare il salto di qualità in questo senso al gruppo del tecnico Vincenzo Italiano.