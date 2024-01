‘Giù le mani da lui’: Juventus, rifiutata un’offerta monstre | Sarà la chiave del nuovo progetto

I bianconeri non vogliono assolutamente privarsi del giocatori. Stop alle pretendenti: ecco di chi si tratta.

Un “no” secco che non lascia spazio a ripensamenti di alcun tipo. La Juventus ha di fatto stoppato le pretendenti, convinta che il giocatore darà da subito un contributo essenziale per la lotta scudetto. Il Football Director Cristiano Giuntoli è già al lavoro per la Juve che verrà, come dimostra l’arrivo di Tiago Djalò dal Lille.

Il difensore centrale, scippato di fatto al collega Beppe Marotta dell’Inter, rappresenta un colpo per presente e futuro, potendo approfittare di questi mesi per capire a fondo le dinamiche di un campionato molto impegnativo per i difensori.

Il mercato della Juventus tuttavia non si fermerà a questo colpo in entrata. In accordo con il tecnico bianconero Massimiliano Allegri infatti sono già stati individuati alcuni reparti in cui è bene analizzare pro e contro di un eventuale nuovo arrivo.

Molto dipenderà naturalmente dalle sensazioni del campo e dal risultato ottenuto dalla squadra a fine stagione. L’obiettivo è lo scudetto, a dispetto delle parole dei dirigenti e di un allenatore che vedono l’Inter ancora la favorita numero uno per il tricolore.

L’offerta arriva da lontano

Impossibile non notare i progressi di un calciatore che lontano da Torino sta mostrando le qualità migliori. Tutti in società erano convinti del suo talento e della sola necessità di sentire la fiducia necessaria per esprimersi al meglio.

Così è stato e adesso i bianconeri si godono il loro gioiello. L’offerta shock dalla Premier League sarebbe arrivata ma il giocatore non si muove. Da promessa a perno per il nuovo corso: il progetto è più attuale che mai. Ecco di chi si tratta.

C’è chi dice no

Matias Soulé è tra i giocatori che più si stanno mettendo in mostra in questo campionato, motivo per cui prima di lasciarlo andare sarà necessario pensarci molto bene. La Premier League avrebbe bussato alla porta della Juventus, così come sarebbero alla finestra i club sauditi, pronti a coprirlo d’oro.

Il giocatore è il futuro della Vecchia Signora. Ciò significa che a meno di offerte folli, i suoi 9 gol in 19 partite gli varranno la conferma nella Juve che verrà. L’argentino è pronto a tornare a Torino per incantare lo Stadium e dare ragione a chi ha puntato su di lui, all’interno di un contesto che crede poco nei giovani.