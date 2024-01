Clamoroso Bologna, colpaccio Champions League | Thiago Motta accoglie un talento: coppia da sogno con Zirkzee

Il club rossoblù fa sul serio sul mercato e non vuole porsi limiti. L’obiettivo Europa così è ancora più vicino.

Con 32 punti dopo 20 giornate e un percorso in continua ascesa le prospettive in casa Bologna sono decisamente cambiate nelle ultime settimane. Basterebbero, si fa per dire, soltanto 8 punti per quella salvezza da cui tutti partono quando sanno di non poter ambire a qualcosa di più grande.

I numeri e le prestazioni del gruppo guidato da Thiago Motta però fanno pensare ad altro, caricando i tifosi e illuminando una città che in passato ha ammirato grandi campioni. Il tecnico rivelazione di questa stagione si gode il momento ma è consapevole che potrebbero arrivare momenti più difficili.

Si parla di Europa che conta. La classifica ci racconta una bagarre molto accesa per l’ultimo posto che vale la Champions (al momento occupato dalla Fiorentina, ndr) e una corsa per l’Europa League che accende l’entusiasmo dei tifosi.

Zirkzee e compagni non vogliono svegliarsi da questo sogno, dopo aver rosicchiato punti a Inter e Juve ed avendo addirittura eliminato proprio i nerazzurri dalla Coppa Italia. In campionato, dopo qualche passaggio a vuoto, è ora di tornare a macinare gioco e punti. Proprio come chiede ai suoi il tecnico Thiago Motta.

Un colpo da Champions League

Non solo colpi in entrata ma anche la consapevolezza che in molti potrebbero bussare alla porta per un talento su tutti, l’uomo dei desideri: Joshua Zirkzee. L’olandese a soli 22 anni ha stregato osservatori e dirigenti di tutta Europa, con quella valutazione ormai schizzata ben oltre i 40 milioni di euro.

Il Bologna spera di riuscire a resistere per completare un tandem d’attacco d’eccezione. Gli uomini mercato infatti sono al lavoro per un colpo da Champions League.

Vice o protagonista per la prossima stagione?

Il ruolo da comprimario potrebbe non piacere al diretto interessato, pronto a giocarsi alla grande questa nuova chance. Santiago Castro è secondo Calciomercato.com ormai prossimo al trasferimento dal Velez al Bologna.

Nella mente dello staff tecnico può essere la spalla ideale per Zirkzee ma le evoluzioni del mercato potrebbero far pensare a qualcosa di più di un ruolo da comparsa. Con 10 milioni di euro il Bologna si assicura un attaccante di prospettiva (è un classe 2004, ndr) che avrà a disposizione questi mesi per ambientarsi in un nuovo campionato e dare a Thiago Motta nuove soluzioni tattiche.