Offerta troppo bassa: a queste cifre non firma nessuno | Boccone amarissimo per Sarri

La corsa al quarto posto in campionato passa anche dal mercato: doccia fredda per la Lazio, sfuma il rinforzo tanto atteso.

La sconfitta, pur pesante, subita contro l’Inter nella semifinale della Supercoppa Italiana non ha spento l’entusiasmo che è tornato ad animare l’ambiente della Lazio dopo gli ultimi, confortanti risultati conseguiti da Luis Alberto e compagni, tornati in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

La squadra di Maurizio Sarri sta vivendo un ottimo momento di forma testimoniato dalla striscia di cinque vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia con cui i biancocelesti si erano presentati alla sfida contro l’Inter, che metteva in palio un posto in finale per il primo, potenziale trofeo della stagione.

La formazione dell’ex Simone Inzaghi è stata però implacabile. Il tecnico piacentino è stato deliziato da una delle migliori prestazioni stagionali della propria squadra, certo tuttavia favorita anche dalla prova di una Lazio ben diversa rispetto a quella delle ultime uscite in campionato.

Lo stesso Sarri, che già si era avvicinato alla Supercoppa con dichiarazioni piuttosto pepate su formula della competizione e location, ha sottolineato pubblicamente la delusione per quanto fatto e soprattutto non fatto dai propri giocatori a Riyad, ma ora è già tempo di voltare pagina.

Lazio, mercato da spettatrice? Sarri aspetta rinforzi

All’orizzonte ci sono infatti nuove sfide, dal momento che la Lazio è una delle quattro squadre, insieme a Atalanta, Fiorentina e la stessa Inter, ancora in corsa su tutti i fronti: campionato, ma anche Champions League e Coppa Italia, dove gli avversari saranno Bayern Monaco e Juventus.

Insomma, quel che è stato è stato e sarà fondamentale dimenticare in fretta la notte araba, sperando magari che gli ultimi giorni di mercato portino qualche bella notizia. Dopo un’estate da protagonista, infatti, la Lazio sta vivendo un gennaio da spettatrice, almeno a livello di ufficializzazioni.

L’Atalanta gela la Lazio: respinta la prima offerta per Cambiaghi

Le trattative sotto traccia infatti non mancano, ma per ora senza sbocchi. Anzi, sul fronte rinnovi sembra ormai certo quello mancato di Felipe Anderson, vicino a dire sì alla proposta della Juventus. Sempre sul fronte esterni la Lazio aveva individuato un potenziale rinforzo per gennaio, trovando però la porta sbarrata da una diretta concorrente.

A Sarri piace infatti Nicolò Cambiaghi, esterno d’attacco di proprietà dell’Atalanta, ma in prestito all’Empoli. Il giocatore farebbe comodo alla Lazio come rincalzo per la seconda parte di stagione, ma la proposta di 8 milioni avanzata dal club di Lotito è stata respinta dai bergamaschi, che ne chiedono non meno di 15. Una forbice ampia, difficile da colmare in pochi giorni e che potrebbe spingere i biancocelesti a cambiare obiettivo.