È fatta: lascia i bianconeri per coronare il suo sogno | Era destino che andasse così

Finisce forse troppo presto il percorso del calciatore. Ecco quale sarà la sua prossima destinazione, in una piazza per rilanciarsi.

Il nuovo trend di mercato non poteva che coinvolgere anche il calciatore bianconero. La società ha preso una posizione molto chiara sul da farsi, muovendosi in una direzione che purtroppo sta lasciando l’amaro in bocca ai tifosi.

Nel calcio tutti i cicli finiscono e anche questo, soprattutto da un punto di vista sportivo, non fa eccezione. Ci sono necessità fuori dal campo che sembrano pesare in maniera fin troppo evidente su eventuali scenari futuri, motivo per cui la squadra sta facendo fatica a rialzarsi.

Vedremo col passare del tempo (con questa stagione che sembra ormai già compromessa, ndr) cosa accadrà, con i giocatori che vogliono spiegazioni per capire cosa fare a proposito del proprio futuro. In vista della prossima estate potrebbe infatti verificarsi un vero e proprio fuggi fuggi generale, sintomo di una rivoluzione.

Non sembra esserci posto per tutti. Il mercato sta dando poche soddisfazioni dal punto di vista delle novità, privilegiando le operazioni in uscita. I numeri non mentono mai e anche in questo caso occorre riflettere sulle prossime tappe di un percorso che si preannuncia davvero complicato.

Partono in tre

Si tratta della terza cessione pesante da parte del club bianconero. Ciò significa che la strategia era chiara a tutti e che gli eventi delle ultime ore non possono essere un caso. Le porte sono state aperte: dopo 85 presenze saluta anche il giocatore.

Stiamo parlando di Kelvin Amian, ormai ex tesserato dello Spezia che riparte ufficialmente dal Nantes. Dopo le cessioni eccellenti di Zurkowski all’Empoli e di Dragowski al Panathinaikos, un altro duro colpo da digerire per chi ama questi colori.

I dettagli dell’operazione e la soddisfazione social

Sul proprio profilo social il club francese ha dato il benvenuto a Kelvin Amian, sicuro che potrà fornire un prezioso contributo in questa seconda parte di stagione. La prima presentazione è già avvenuta sulla piattaforma più conosciuta.

Per Almian non si tratta tuttavia di una prima volta. Come ricorda TMW infatti il calciatore aveva già vestito la maglia del Tolosa in 156 occasioni, impreziosite da 5 reti e 5 assist. Questa cessione a titolo definitivo non fa che alimentare i rimpianti su cosa sarebbe potuto accadere insieme.