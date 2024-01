Milan, spiraglio per la difesa: ‘Finalmente c’è il si’ | La Big inglese ha bisogno di cedere

Pista sempre più calda per il Milan: è praticamente fatta per l’arrivo del difensore in Serie A. La big ha bisogno di cedere

Il difensore inglese che interessa a Stefano Pioli è un classe 1999, che milita attualmente in una big della Premier League, nella quale ha trascorso la sua intera carriera fin dalle giovanili, a parte una parentesi al Lorient, in Ligue 1.

Il suo ruolo primario è il centrale di difesa, preferibilmente a 3, ma all’occorrenza può essere schierato anche come mediano, come diga davanti alla difesa, grazie alla sua altezza di 192 centimetri e la sua imponente fisicità. Caratteristiche utili anche in fase offensiva, permettendogli di segnare 10 gol dai calci piazzati.

La stagione 2023-2024 è iniziata nel peggiore dei modi per il calciatore sierraleonese naturalizzato inglese, per un grave infortunio al tendine del ginocchio, poco prima dell’inizio del campionato più seguito al mondo, che l’ha costretto a rimanere ai box fino alla seconda metà di gennaio.

Ha dunque collezionato zero presenze nell’intera stagione, ma adesso è pronto per fare il suo debutto stagionale e ritornare definitivamente in campo. Non è detto che accada però con la stessa divisa, poichè è sul taccuino di tantissime squadre europee, tra cui Milan e Napoli sembrano essere le più vicine.

Il rapporto tra il Milan ed il Chelsea

La big in questione è il Chelsea allenato da Pochettino, regina in ogni calciomercato. Ha praticamente rivoluzionato l’intera rosa negli ultimi due anni, una rosa che adesso va sfoltita. Molti dei suoi calciatori li ha venduti in Serie A, precisamente al Milan, tra cui Loftus Cheek, Pulisic, Fikayo Tomori e Olivier Giroud, che hanno avuto una seconda vita.

Il rapporto tra le due squadre è sempre stato vivo. Nel corso degli anni ci sono state le trattative per Desailly, Weah, Dalla Bona, Crespo, Shevchenko, Essien, Marco Van Ginkel, Fernando Torres, Mario Pasalic e sembra ne sia nata una nuova per Trevoh Chalobah.

In uscita

Il difensore è accostato con insistenza alla corte rossonera, che necessita di un centrale di difesa al più presto, per la forte emergenza causata dagli infortuni che si è abbattuta sul Diavolo. Attualmente sono out Kalulu, Thiaw, Tomori e Caldara ed è da pochissimo rientrato Florenzi.

La dirigenza rossonera sta valutando la formula da presentare al Chelsea, la quale sembra intenzionata ad accettare un prestito con diritto di riscatto, replicando l’operazione che portò Fikayo Tomori ai rossoneri nell’estate del 2021.