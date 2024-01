A Torino non ci vado, preferisco la Capitale | Roma, che acquisto: i giallorossi tornano alla ribalta

Nuovo colpo di scena in casa giallorossa dopo l’esonero di Mourinho e l’arrivo di De Rossi: ecco l’acquisto che non ti aspetti.

Ultimi giorni per il calciomercato di gennaio, il cui inizio ha aperto un mese di gennaio che, in particolare alle nostre latitudini, si è rivelato intensissimo anche per l’elevato numero di partite disputate tra tutte le competizioni.

Tra la Coppa Italia che si è allineata alle semifinali, i turni di campionato che si sono susseguiti a ripetizione e la Final Four di Supercoppa Italiana, che ha permesso all’Inter e a Simone Inzaghi di entrare nella storia rispettivamente come prima squadra capace di vincere il trofeo per tre anni consecutivi e primo allenatore a trionfare nella competizione per cinque volte, non c’è stato davvero un attimo di sosta.

Così sarà in verità fino alla fine di marzo, quando i campionati di Serie A e B si fermeranno, una settimana prima della Pasqua, per fare spazio agli impegni delle nazionali di tutto il mondo. Si prospettano quindi altri due mesi a tutto calcio per protagonisti, addetti ai lavori e appassionati, pertanto non mancherà il tempo per testare l’impatto degli ultimi acquisti di gennaio.

Come tradizione, infatti, la settimana conclusiva del mercato porterà una raffica di ufficializzazioni per parecchi club, pronti a fare qualche sacrificio per non compromettere la caccia ai rispettivi obiettivi nella seconda parte di stagione. Di sicuro non mancheranno i colpi inattesi, con protagoniste le squadre ancora in corsa su più fronti.

Nuovo allenatore, problemi vecchi: Roma a caccia di esterni difensivi

Una di queste è la Roma, che sotto la guida di Daniele De Rossi sembra avere già cambiato qualcosa sul piano tattico, ma i cui dirigenti, a partire dal dimissionario Tiago Pinto, al netto dei moduli, dovranno cercare di colmare alcune lacune nell’organico già evidenziate da José Mourinho. Il riferimento è in particolare agli esterni difensivi, dove un volto nuovo può arrivare dalla Serie A.

L’esperienza nella Capitale di Leonardo Spinazzola potrebbe infatti concludersi già nei prossimi giorni. A cinque mesi dalla scadenza del contratto l’ex Atalanta e Juventus può partire consentendo alla Roma un risparmio a livello di ingaggio per puntare su un omologo più giovane, magari da pescare nella rosa di una diretta concorrente.

Mitchel Bakker sceglie la Roma: trovato l’erede di Spinazzola

Il rinforzo giusto per la Roma può infatti essere Mitchel Bakker. L’esterno dell’Atalanta ha deluso nella prima parte di stagione, faticando ad ambientarsi alla Serie A e in particolare al calcio di Gasperini, che gli ha via via concesso sempre meno spazio. L’olandese sembra però avere le idee chiare, avendo cortesemente rifiutato i trasferimenti al Monza e al Torino proprio per ascoltare la proposta della Roma.

L’Atalanta è pronta a valutare il prestito anche senza obbligo di riscatto per un giocatore che, a 24 anni, a Bergamo non hanno intenzione di bocciare già in via definitiva. Del resto si sta parlando di un elemento che ha già giocato per PSG e Bayer Leverkusen e le cui caratteristiche tecniche fanno al caso di De Rossi. Forte fisicamente, Bakker è impiegabile anche da centrale oltre che sulla fascia destra. Un jolly prezioso per una Roma tutta nuova.