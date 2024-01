‘Gliel’ho detto in faccia’: Roma, cessione immediata o panchina infinita | Il mister senza peli sulla lingua

Esploso il caos in casa Roma: Il mister è su tutte le furie. Sarà panchina per le prossime gare o cessione immediata

La As Roma si trova in uno dei momenti più complicati della sua gestione degli ultimi anni. Nel giro di poche settimane c’è stata una completa rivoluzione in società, attuata per ogni organico che ne fa parte.

Una situazione che sicuramente non fa contenti i tifosi, i quali vorrebbero che la propria squadra ritornasse ad avere una stabilità e a competere per le posizioni alte della classifica, giocandosi ogni trofeo al quale partecipano, con decisione.

I primi soggetti a questo enorme cambiamento ideato dai Friedkin sono stati l’allenatore e il direttore sportivo. Josè Mourinho ha già lasciato la panchina giallorossa, al cui posto è subentrata un’ex leggenda della società, Daniele De Rossi, mentre Tiago Pinto terminerà la sua esperienza il 3 febbraio.

Non solo i piani alti, ma anche gli stessi giocatori. A causa dei limiti imposti dalla UEFA, la Roma ha dei severissimi paletti da rispettare, i quali, se non verranno rispettati, comporteranno gravissime multe o addirittura l’esclusione dalle coppe europee.

Il mercato

La Roma è decisa nel muoversi sul mercato, sia in entrata, con costi limitati, sia e soprattutto in uscita, per far quadrare il fair play finanziario. Entro il 30 giugno dovranno versare altri 50 milioni di euro, a prescindere dal piazzamento in campionato.

A differenza della scorsa annata nella quale parte del budget è stato acquisito tramite la vendita dei giovanissimi, quest’anno la situazione è molto più complicata. Dybala ha la clausola, Lukaku è in prestito e molti altri sono in scadenza di contratto.

Caso Serturini

Ciò non vale unicamente per la squadra maschile, bensì anche per quella femminile. Il tecnico della Roma femminile Alessandro Spugna ha parlato in merito all’esclusione contro l’Inter di una delle sue calciatrici più importanti, che vanta oltre 100 presenze con la maglia giallorossa.

Si tratta di Annamaria Serturini, attaccante della Roma e della nazionale italiana, la quale dopo tanti anni nella capitale, sembra sia stata messa ai margini in seguito all’acquisto di una nuova punta. A detta dell’allenatore, la giocatrice è stata avvisata riguardo la riduzione del suo minutaggio in quanto necessitavano di caratteristiche differenti in quella zona di campo e che si è trattata di una scelta tecnica dovuta anche al fatto che ci sono molte società interessate a lei, sottintendendo un possibile addio, perfino nel mercato invernale.