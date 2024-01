Lasciatemi andare: Benzema ha deciso il suo futuro | Il suo arrivo stravolge il campionato

L’ex stella del Real Madrid cambia squadra per dare un senso a questa stagione. I tifosi sono già pazzi di gioia.

È bastato pronunciare il suo nome, quello di Karim Benzema, per scatenare le fantasie dei tifosi. Il campione del mondo può ancora spostare gli equilibri, non fatevi ingannare dalle ultime vicende in salsa araba.

Un calciatore che ha scelto l’Arabia con troppa fretta, probabilmente senza soffermarsi a sufficienza sulle reali chance di concludere un percorso straordinario in Europa, magari con una maglia molto familiare. Dal rapporto con Carlo Ancelotti ai messaggi scambiati con gli ex compagni, è facile intuire il malessere del campione rinchiuso nella sua cella dorata.

C’è ancora tempo per scrivere un finale diverso. È quello che si augurano il protagonista di questa vicenda e i club che hanno puntato gli occhi su di lui. Chi lo prende non solo fa un affare ma mette il turbo da qui a fine stagione.

Un’occasione di mercato che col passare delle ore può diventare realtà. I dirigenti sportivi dei club interessati sono al lavoro per capire la fattibilità economica di un’operazione che avrebbe del clamoroso. Benzema sa che questa può essere la volta buona per lasciarsi alle spalle un momento complicato e pensare davvero a ciò che ama.

Un bivio di fronte a sé

E allora diventa facile pensare al bomber indeciso tra due percorsi essenziali. Seguire il cuore o assecondare la ragione? Nel primo caso il suo futuro potrebbe coincidere con il passato e con quel club che gli ha permesso di approdare al Real Madrid.

Il buon senso però, unito a valutazioni di tipo economico, induce il giocatore a nuove considerazioni. Un nuovo orizzonte per dimostrare a tutti che il calciatore non è ancora finito. Ci sono ancora dei record da aggiornare.

L’Italia sfida la Francia

Il sogno di rinforzare la propria squadra con un campione di questo calibro è vivo nelle menti e nei cuori di tifosi e appassionati. Il Lione sa di avere un posto speciale nel cuore del giocatore, che chiuderebbe un cerchio. Proprio grazie alle giocate in mondovisione Karim si è meritato la chance di approdare al Real Madrid. Cosa chiedere di meglio?

In Italia Milan e Juve potrebbero farci un pensierino. I rossoneri per blindare un posto in Champions League, i bianconeri per regalarsi un colpo scudetto. Inseguire l’Inter con un bomber del genere sarebbe sicuramente un’altra cosa.