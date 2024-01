Napoli, fissato il costo dell’erede di Osimhen | Attaccante da 50 milioni: contatti già avviati

I contatti sono già avviati: l’erede di Victor Osimhen è stato scelto. Il nuovo bomber del Napoli da 50 milioni di euro

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis si trova in una fase di completa transizione. Prima o poi sarebbe arrivata, ma nessuno si aspettava arrivasse così presto, non nella stagione successiva all’impresa condotta dagli azzurri in campionato.

La stagione 2022-2023 è entrata di diritto nella storia del campionato di Serie A, così come in quella partenopea. Il Napoli, allora guidato da Luciano Spalletti, conquistò il suo terzo scudetto con 90 punti, 33 anni dall’ultima vincita con Diego Armando Maradona.

Da lì, il caos più totale. Dal suo addio, in soli 6 mesi sono arrivati due allenatori, Garcia e Mazzarri, e la squadra, pur avendo più o meno gli stessi interpreti dell’annata precedente, non riesce mai ad ingranare e a dar fine a questo pessimo periodo.

Il Napoli è attualmente 9° in classifica con soli 31 punti conquistati in 20 gare disputate. In Coppa Italia sono stati eliminati agli ottavi di finale contro il Frosinone, con una pesantissima sconfitta in casa per 0-4. In Supercoppa, hanno perso in finale con l’Inter per 1-0, con gol di Lautaro Martinez allo scadere.

Continui problemi

Non basta la situazione corrente a creare malumore nell’ambiente; esso è alimentato anche dagli stessi calciatori. Victor Osimhen, attualmente in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, ha rotto il silenzio, annunciando che al termine della stagione avrà un importante comunicato da rilasciare al pubblico.

Seppur velatamente, ha sottinteso che si tratterà al 100% di un addio e che probabilmente andrà a giocare in un club di Premier League. Nonostante a breve sarà ufficializzato il suo rinnovo con uno stipendio di circa 10 milioni di euro annui e una clausola da 130 milioni, sarà un rinnovo per separarsi.

Possibili sostituti

Con la cessione dell’attaccante nigeriano, De Laurentiis dovrà correre ai ripari. Stanzierà un budget di almeno 50-60 milioni di euro per sostituire uno degli attaccanti più forti del panorama mondiale, potendo però costruire con la restante parte un nuovo Napoli.

L’idea sarebbe quella di mettere una squadra top a disposizione di Antonio Conte per convincerlo a firmare. Qualora il tecnico dovesse accettare la proposta, la scelta dei vari profili sondati non può che cadere su Romelu Lukaku, attualmente in prestito all’As Roma, che ha disputato le sue migliori stagioni proprio sotto la guida dell’ex Inter e Juventus e che rientrerebbe perfettamente nel budget messo a disposizione, avendo un valore di mercato attuale di circa 38 milioni di euro.