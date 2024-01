Frenata Inter, Marotta esce allo scoperto | Trattative interrotte per questo motivo

Marotta esce allo scoperto: smascherate tutte le rivelazioni sulle trattative dell’Inter in questo calciomercato invernale

L’Inter è oramai diventata un top club. Dall’acquisto della società da parte della famiglia Zhang e l’arrivo in dirigenza di persone del calibro di Giuseppe Marotta nel 2018, i nerazzurri hanno totalmente invertito la rotta.

Pochi anni fa facevano quasi fatica a qualificarsi in Champions League, adesso sono arrivati a giocarsi due finali europee, tra cui una di Europa League nel 2020 ed una di Champions League nell’ultima edizione della competizione.

Una squadra formata con poco budget e rivoluzionata ogni anno, ma che adesso è una delle più forti d’Europa. Appare inarrestabile, soprattutto in campionato, dove è prima da inizio stagione con 51 punti in 20 gare disputate, seguita dalla Juventus, che non molla la presa ed i rivali del Milan.

Una squadra che sembra finalmente aver preso consapevolezza delle sue enormi capacità, dimostrando di avere una mentalità ferrea, il cui merito va ampiamente dato all’allenatore, Simone Inzaghi, e candidandosi come la squadra da battere.

Botta e risposta

Il duello tra Juventus e Inter che dura da inizio stagione, al cui termine verrà sancito chi sarà campione d’Italia, non si ferma al rettangolo di gioco, ma continua anche dietro le quinte, ai microfoni.

In un’intervista, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri aveva paragonato i nerazzurri ai “ladri” che scappano e la Juventus alle “guardie” che inseguono come nel gioco. Marotta ha risposto ai microfoni di “90esimo minuto”, dicendo che l’ironia fa parte del calcio, e che ciò che veramente conta è che ci sia rispetto in campo e fuori, in attesa del derby d’Italia del 4 febbraio. La tensione è palpabile, ma d’altronde è giustificata per due squadre che vogliono a tutti i costi la vittoria.

Il punto sul rinnovo

Al termine dell’intervista gli è stata chiesta la solita domanda riguardante il rinnovo della stella della squadra, ossia di Lautaro Martinez. Il contratto del calciatore scadrà nel 2026, ma la società è intenzionata a blindarlo, soprattutto dopo la sua crescita esponenziale nelle ultime stagioni.

La risposta del dirigente è stata chiara e coincisa. Adesso la trattativa è in stand-by a causa degli impegni stagionali, ma entrambe le parti vogliono continuare con decisione il rapporto. Un sospiro di sollievo per i tifosi nerazzurri che non volevano assolutamente privarsi del loro bomber, che è attualmente a 20 gol e 5 assist in 26 partite disputate.