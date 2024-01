Milan, ultimi botti di gennaio: “Benvenuto” | Documenti firmati e comunicato ufficiale

Rossoneri ancora attivissimi sul mercato per continuare a coltivare il sogno scudetto: definito un nuovo affare, c’è la firma.

Quattro vittorie consecutive in campionato, miglior striscia della stagione eguagliata e da cercare di migliorare in occasione del prossimo turno a San Siro contro il Bologna e punti guadagnati sulle rivali che, davanti o dietro in classifica, sono state costrette a fare da spettatrici nella seconda di ritorno.

La vittoria in rimonta ottenuta a Udine ha portato un discreto carico di entusiasmo in casa Milan. Passare in terra friulana era fondamentale tanto per dare continuità agli ultimi risultati, Coppa Italia a parte, sia per approfittare di un turno di campionato molto particolare, che ha visto parecchie squadre di alta classifica non scendere in campo per gli impegni in Supercoppa Italiana.

Il Diavolo ha fatto insomma il proprio dovere e senza parlare di obiettivi dovrà continuare a farlo nel breve-medio periodo. Solo senza quelle cadute cicliche avute in stagione Stefano Pioli potrà davvero tornare a guardare in alto senza… giocare a nascondino, come da simpatica metafora usata dal tecnico emiliano in conferenza stampa.

Certo, l’eco dei fattacci di Udine e soprattutto di quei cori che tanto male hanno fatto a Mike Maignan e in generale a tutto il calcio mondiale proseguirà ancora per molto, ma la risposta migliore la squadra l’ha data sul campo, prima stringendosi attorno al proprio portiere, così colpito emotivamente, e poi sfoderando una bella reazione sul campo.

Milan, il mercato non si ferma: Gabbia e Terracciano non bastano a Pioli

In precedenza, però, il proprio dovere lo aveva fatto anche la dirigenza sul mercato, intervenendo in maniera tempestiva. Se infatti l’acquisto di Filippo Terracciano, che ha finora trovato poco spazio in attesa che il tecnico individui la collocazione tattica più adatta all’ex veronese, potrebbe venire utile in prospettiva, immediati sono stati i benefici del ritorno di Matteo Gabbia, subito titolare in una difesa ancora in emergenza.

Qualcos’altro potrebbe ancora succedere nella coda del mercato, perché a Pioli farebbe molto comodo un altro difensore e magari un centrocampista in vista di una seconda parte di stagione che vedrà la squadra impegnata anche in Europa League, competizione nella quale i rossoneri sembrano avere tutte le possibilità per andare molto avanti.

Mercato Milan, novità in attacco: Luka Romero ceduto in prestito

Tuttavia il mercato, si sa, non è fatto di soli acquisti. Vero è che la rosa del Milan è stata flagellata da infortuni, ma gennaio è stato e potrebbe essere negli ultimi giorni anche il mese di qualche cessione. A salutare Milanello è stato in particolare Luka Romero, andato a rinforzare l’Almeria con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.

L’attaccante argentino classe 2004, arrivato in estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Lazio, ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione. Pioli gli ha dato fiducia in tre gare consecutive a metà girone d’andata contro Juventus, Napoli e Udinese, complice le tante assenze in attacco, senza però ricevere le risposte sperate. Da qui la decisione del club di mandarlo in prestito seppur in una squadra in forte difficoltà. L’Almeria è infatti ultimo in Liga con appena 6 punti, unica squadra dei campionati top d’Europa ancora senza vittoria. La zona salvezza dista 10 lunghezze. Una missione difficile, ma Romero avrà il minutaggio giusto per mettersi in mostra.