“Voglio tornare”, il grande ex lo ha confessato | Ottimismo per giugno: contatti già avviati

Ha ufficializzato la sua volontà di ritornare: i contatti sono già entrati nel vivo. È ad un passo dalla firma

Il calcio è lo sport più seguito ed amato al mondo. Sono milioni, se non addirittura miliardi di tifosi sparsi per il mondo, che supportano la propria squadra del cuore e lo vivono con estrema passione. È una delle tante emozioni che trasmette, che variano in maniera costante durante il corso di una partita.

La gioia per una partita vinta, la tristezza per una partita persa, l’affetto per un calciatore, ancor di più se lo si ritrova in squadra anni dopo il suo addio. Quando si parla di amori calcistici, non può che calzare a pennello la frase del celebre maestro Venditti in una sua canzone: «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano».

Sono tanti i ritorni accaduti nella storia di questo sport, che hanno scaldato il cuore dei tifosi non poco. Non tutti avranno avuto successo, ma ciò che è certo è che hanno lasciato traccia in chi li ha guardati, tanto da essere ricordati ancora oggi.

Il primo da citare è certamente Diego Armando Maradona, che ritornò nel 1995, 13 anni dopo la sua partenza, al Boca Juniors; Johan Cruijff, che ritornò all’Ajax 9 stagioni dopo; Juan Sebastian Veron all’Estudiantes, vincendo una Libertadores al suo ritorno e diventandone successivamente presidente e tanti altri.

Ritorni più recenti

I più recenti li abbiamo avuti nelle ultime due sessioni di calciomercato. In estate quelli di Sergio Ramos, tornato a Siviglia, 18 anni dopo l’addio e dopo aver vinto tutto con il Real Madrid e la Spagna; Aaron Ramsey, ritornato per amore al Cardiff, in Serie B inglese, la Championship, seppur ad un passo dalla retrocessione e Angel Di Maria, che dopo aver giocato nelle migliori società d’Europa, è ritornato al Benfica e sta attualmente lottando per il titolo con lo Sporting.

A gennaio, nell’attuale mercato invernale, c’è stata la trattativa che ha coinvolto Jadon Sancho, ritornato in prestito al Borussia Dortmund, dopo una parentesi poco felice al Manchester United.

Possibile ritorno

Nelle ultime due settimane prima della chiusura del mercato, ci sarebbe spazio per un ultimo ritorno. Si tratta di M’Baye Niang, il quale ha confermato all’Equipe di voler lasciare la Turchia e la volontà di voler ritornare a giocare in uno dei 5 top campionati europei, dando priorità alla Ligue 1 e alla Serie A.

A tal proposito, si è mosso il Genoa, il quale è molto interessato al calciatore ed ha avviato la trattativa con l’Adana Demirspor, squadra che occupa attualmente la sesta posizione nella Super Lig, per riportarlo in Serie A e fargli rivestire la maglia rossoblù, come fu nella stagione 2014/2015.