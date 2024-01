Ufficiale, ha lasciato i bianconeri: concordati i termini della cessione | Può esordire in queste ore

Accordo raggiunto tra i due club e nuova esperienza in arrivo per il calciatore. Carriera a un punto di svolta.

Il giocatore ha detto sì. A volte la carriera ti sottopone scelte difficili e non è facile lasciare il proprio club ma a distanza di tempo, dopo qualche sofferenza iniziale, si comprendono tutti i benefici di quella scelta.

Succede anche a squadre di grande tradizione, abituate a vincere e a lasciare il segno nelle menti e nei cuori dei propri giocatori. L’obiettivo individuale è quello di dimostrare ogni giorno di essere all’altezza mentre quello di squadra consiste nell’alzare l’asticella e vincere trofei.

In sede di calciomercato poi alcune variabili possono avvicinarti o allontanarti dai tuoi sogni. Le aspettative nel professionismo sono sempre molto alte e non è semplice restare ad alti livelli. Ecco perché a volte anche un piano B può essere considerato come un’opportunità di crescita.

Il campo è sempre l’ultimo giudice: se le prestazioni non sono all’altezza le strade di calciatore e club sono destinate a dividersi. Ecco cosa è successo in questo caso specifico.

Saluta i bianconeri

Una situazione complicata, con molti giocatori che hanno cambiato aria, non ha certamente aiutato nella scelta. Anche lui ha pensato all’addio e ora il trasferimento è diventato ufficiale. Saluta infatti i bianconeri il portiere Bartlomeij Dragowski.

La retrocessione dello Spezia in Serie B è stato soltanto il primo passo di un’involuzione difficile da accettare. I tifosi sono disorientati e sperano che le cose possano migliorare al più presto.

Il trasferimento è ufficiale

Le esperienze più importanti in Italia sono state con le maglie di Fiorentina e Spezia ma ora il futuro del portiere è in Grecia. Gli amanti del Fantacalcio lo hanno spesso apprezzato per le sue qualità, decidendo di puntare su di lui. Come comunicato dal suo nuovo club, il Panathinaikos, il trasferimento è cosa fatta.

Come riportato da cittadellaspezia.com le due società hanno trovato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto. Se tutto andrà per il verso migliore, il portiere polacco firmerà un accordo fino al 2027 con il club greco. Olre ai risultati negativi e una posizione molto pericolosa in classifica, Dragowski aveva anche perso il posto da titolare. Ora grazie a questa nuova chance farà di tutto per rilanciarsi e aiutare i suoi nuovi compagni ad affermarsi in tutte le competizioni.