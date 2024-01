Milan, tutto fatto per il francese | Semaforo verde di Pioli: manca solo l’annuncio

Il tecnico del Milan dà il via libera per il nuovo colpo in entrata. Tifosi entusiasti e obiettivo Champions sempre più alla portata.

Tra campo e mercato, la rincorsa del Milan continua. Se Inter e Juventus sembrano andare ad un’altra velocità, il Diavolo cercherà di ridurre al minimo gli errori, magari approfittando di eventuali passi falsi da parte di chi la precede in classifica.

La vittoria contro l’Udinese è stata vitale non solo per i tre punti ma anche per la fiducia di cui può godere tutta la rosa. L’affermazione esterna che ci voleva in questo momento, con dubbi sul futuro che non sembrano comunque turbare l’allenatore rossonero.

Il campo ha parlato e ha rimarcato quella che sarà sicuramente una lacuna da correggere. Non solo gli infortuni. Il tecnico e la società si sono già confrontati sul tema e già in questa finestra di calciomercato invernale potrebbe arrivare la soluzione.

Non sarà facile trattare con il club ma il tempo stringe e la soluzione ideale per entrambe le parti sembra essere proprio quella che porta allo sbarco sul pianeta Milan. La volontà del giocatore sembra essere chiara. Ecco di chi si tratta.

Un colpo per risolvere il problema

Le ultime scelte proprio in sede di calciomercato, col ritorno anticipato di Gabbia dal prestito al Villareal, non possono che far pensare a un epilogo simile anche per quella che sarà una nuova operazione in entrata.

Secondo La Gazzetta dello Sport infatti c’è un nome da tenere bene in mente da qui al 1° febbraio, giornata conclusiva per quanto concerne trattative e trasferimenti. Il tecnico Stefano Pioli avrebbe già dato la sua approvazione.

Un francese per il Milan

La colonia francese a Milanello potrebbe presto crescere in dimensioni e soprattutto qualità. Il difensore dell’Aston Villa Clement Lenglet, in prestito dal Barcellona, è un nome che piace molto alla dirigenza. Come tutte le operazioni di livello internazionale però il Milan è al lavoro su due dettagli ancora da limare.

Il calciatore ha un ingaggio pesante, da circa 7 milioni di euro a stagione e aspetto non secondario, il tecnico Unai Emery vorrebbe tenere con sé il francese almeno fino al termine di questa stagione. A questo punto la palla passa al giocatore, deciso a ritrovare minuti ed entusiasmo in campo. Proprio quello che può dargli il club rossonero, deciso ad alzare un muro davanti a Mike Maignan.