Il Napoli si tira indietro: ‘Non ci interessa più’ | Mossa a sorpresa di Mazzarri

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. Cambio di rotta per inseguire nuovi obiettivi in entrata. I dettagli.

La finale di Supercoppa italiana contro l’Inter è finalmente realtà e può dare un altro senso a questa stagione così tormentata. Se lo sono chiesto un po’ tutti: come è possibile passare dai fasti dello scudetto a questa terribile involuzione di gioco e risultati?

Walter Mazzarri il traghettatore ha esultato davanti alla prestazione dei suoi contro la Fiorentina. Un ritorno alle origini grazie a un vestito tattico diverso da quello indossato dal predecessore Luciano Spalletti. Ciò che conta come sempre è la vittoria.

Sul fronte mercato invece si delineano le strategie tra gennaio e giugno. Tra operazioni in entrata e in uscita l’obiettivo sarà quello di ritrovarsi. Oltre ai nomi, giocare con spensieratezza e coraggio diventeranno due step fondamentali.

La piazza continua a credere nelle possibilità di questa squadra, consapevole che il fondo è già stato toccato. Tra voci e indiscrezioni di mercato, va registrato un clamoroso dietrofront. Ecco di chi si tratta e perché la trattativa è saltata prima ancora di iniziare.

Una variabile tecnica

Al di là dei nomi che possono piacere o meno alla tifoseria, qui la questione è un’altra. Chi siederà sulla panchina del Napoli nel corso della prossima stagione? Le quotazioni di Walter Mazzarri sono in ribasso, proprio perché la sua è sembrata un’investitura ad interim più che un progetto.

Lo stesso discorso vale per il nuovo direttore sportivo. Iniziare una nuova stagione senza aver trovato il degno sostituto dell’ex Cristiano Giuntoli sembra un suicidio sportivo e allora meglio correre ai ripari il prima possibile.

Lui non arriva più

Il giornalista specializzato in calciomercato Luca Marchetti, dalla redazione di Sky, fa il punto della situazione. Il nome cerchiato in rosso è quello di Barak della Fiorentina. “Il Napoli ha rallentato su quel fronte e con questo cambiamento tattico (vedi la gara di Supercoppa contro la Fiorentina, ndr) un ragionamento in più lo devi fare”.

La squadra azzurra giocherà con tre centrocampisti nel consueto 3-5-2 del tecnico toscano? “Gli arrivi di Traoré e Ngonge sono legati alla capacità di giocare come alternative di Politano e Kvara, perché i centrocampisti rimarranno due”, conclude Marchetti. Dalla mossa in campo di Mazzarri ecco il cambio di rotta anche sul mercato, con Barak che esce dai radar del Napoli.