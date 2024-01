La Fiorentina strappa il si: 6.5 milioni per il nuovo esterno | Italiano torna a sorridere

La Fiorentina piazza il suo nuovo colpo: un’affare da 6.5 milioni di euro per il trasferimento del nuovo esterno di Italiano

La Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano sta disputando una delle sue migliori annate degli ultimi anni. Attualmente occupa il quarto posto in classifica con 34 punti, dimostrando di voler competere per raggiungere la qualificazione in Champions League.

Nonostante ci si aspettasse un suo piazzamento in Europa, occupare stabilmente quella posizione va totalmente contro i pronostici di inizio stagione, soprattutto se parliamo di una rosa che disputa tre competizioni: Serie A, Coppa Italia e Conference League.

Merito sicuramente dell’allenatore, capace di limare le imperfezioni viste nella scorsa stagione dal punto di vista tattico, facendo scendere in campo una rosa molto più compatta, che è stata capace di ottenere, nello stesso periodo, 10 punti in più rispetto alla scorsa stagione.

Una squadra decisamente migliorata rispetto agli scorsi anni, sia nella consapevolezza dei singoli nel poter fare di più, sia nell’interpretazione della gara in corso; un difetto che ha fatto perdere troppi punti, soprattutto la passata stagione.

Rendimento nelle competizioni

Oltre a lottare in campionato per una qualificazione in Champions League, la Fiorentina è in corsa per tutte le competizioni che disputa in questa stagione. In Coppa Italia dovrà affrontare in una doppia sfida l’Atalanta in Semifinale e si giocherà la Supercoppa Italiana, insieme a Lazio, Inter e Napoli.

In Europa invece, riprova l’impresa in Conference League. L’anno scorso terminò con l’amara sconfitta in finale contro gli inglesi del West Ham e quest’anno sembrano intenzionati ad arrivarci di nuovo. Attualmente sono ufficialmente qualificati agli ottavi di finale, dopo aver terminato da primi il girone.

Nuovi innesti

Per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione del mister e centrare il maggior numero di obiettivi al termine della stagione, la Fiorentina si muove con decisione nel mercato invernale attualmente in corso. Tra i giocatori osservati, spunta il nome di Ruben Vargas.

L’esterno svizzero che milita attualmente nell’Augsburg, in Bundesliga, si sente pronto per una nuova avventura, rimanendo felicemente sorpreso della chiamata dalla Serie A. L’idea dei viola è quella di offrire ai tedeschi 5 milioni di euro più bonus legati alle prestazioni in viola del giocatore. Il totale si aggirerebbe sui 6.5 milioni di euro, mentre la squadra tedesca ne richiederebbe 8. Le due parti sono in costante trattativa per regalare ad Italiano un nuovo giocatore che arricchisca il reparto offensivo.